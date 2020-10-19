Во Львове на улице Стефаника 19 октября открыли Львовский муниципальный художественный центр. Здесь на площади 100 квадратных метров объединили лекторий, медиатеку, кофейню и галерею.

Миссия муниципального художественного центра – популяризация современного искусства. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Комментарий Садового насчет нового культурного пространства

На открытии центра присутствовал мэр Львова Андрей Садовый.

Сегодня художники получили простор для думания, пространство, где можно собираться, планировать, творить. Оно сделано по самым высоким стандартам. Дизайнер, которая его проектировала, – одна из лучших в мире,

– рассказал глава города.

Городской голова добавил, что центр поможет лучшим людям искусства Украины приезжать во Львов, чтобы здесь "генерировать свои идеи". Садовый отметил, что новые художественные пространства способствуют образованию горожан. Поэтому городская власть в 2020 году увеличила расходы на культуру и такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

Обратите внимание! Из-за карантина публичного официального открытия центра не было. Однако это мероприятие состоится онлайн. 19 октября в 19.00 куратор художественного центра Олег Сусленко проведет виртуальную экскурсию. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на ютуб-канале проекта.



В центре будет выставочный зал, медиатека и кофейня / Фото Львовского муниципального художественного центра

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Для чего создали муниципальный художественный центр

Миссия центра – поддержка и популяризация современного искусства, дизайна. Это пространство создали для встреч, обучения и общения львовян. По мнению учредителей, центр поспособствует развитию инновационного и экологического мышления и вдохновит на творчество горожан.

"Мы во Львове делали много ремонтов, открывали много объектов, но такого еще не было. Это прецедент в Украине, ведь мы открыли муниципальный художественный центр. Мы давно искали пространство для современного искусства и когда год назад увидели это помещение, поняли, что он будет здесь", – рассказала руководитель департамента развития Львовского горсовета Наталья Бунда.

Бунда также добавила, что перед созданием проектанты изучали опыт из-за рубежа и дискутировали. Она рассказала, что радуется созданию центра, потому что львовская культура выходит на качественно новый уровень.

Кто основал Львовский муниципальный художественный центр

Художественный центр возглавила инициатор и руководитель проекта Ляна Мицко. Кураторами стали художники Павел Ковач и Олег Сусленко.

Автором архитектурного проекта муниципального художественного центра была соучредитель архитектурного бюро Replus Христя Бадзян. При создании проекта она взяла за основу универсальный дизайн, чтобы будущий центр был инклюзивным и доступным для всех жителей города.

Если бы не вся команда, это пространство не было бы таким, какое оно сейчас есть. Галерея здесь занимает только 30%, а остальное просто будут объединять различные активности – дискуссии, общение, кинопросмотры, создание новых смыслов, концепций и идей,

– отметила руководитель художественного центра Ляна Мицко.

Смотрите фото Львовского муниципального художественного центра / Фото Вадима Рыбина

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Кратко о создании Львовского муниципального художественного центра