Во Львове 16 ноября в больнице скорой помощи открыли первую часть нового отделения, где будут лечить больных коронавирусом. Здесь на 2 этажах больницы развернут дополнительные кровати для пациентов.

Ремонт в помещении скорой помощи за собственные деньги делали львовские застройщики. Город профинансировал закупку кислородных концентраторов. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый во время открытия первой части отделения для больных коронавирусом, сообщает 24 канал.

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В новом отделении установили 50 коек

Во Львовской больнице скорой помощи установили дополнительных 50 коек, из 350 мест, которые здесь планируют обустроить. За 12 рабочих дней в медучреждении создали первую часть нового отделения для больных коронавирусом. До 1 декабря здесь должны установить еще 300 коек для пациентов с COVID-19.

Большую часть концентраторов покупает город. Мы сейчас закупили 100 кислородных концентраторов, сейчас ожидаем еще 100. Накануне мы также получили 35 концентраторов в подарок. Строительные работы выполняли все львовские застройщики. Они фактически работают круглосуточно. Завтра будет готово еще одно отделение. Фактически каждый день мы будем открывать 50 новых коек,

– рассказал Садовый

За счет больницы к кроватям подвели кислород и докупили специализированное оборудование.

Сейчас это отделение является резервным. Однако, по словам городского главы, ситуация с коронавирусом в Украине – тревожная. Поэтому город работает на опережение и создает в медучреждениях резервные места для пациентов с COVID-19.

Где еще во Львове разворачивают кровати для больных коронавирусом