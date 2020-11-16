Во Львове ЛКП "Лев" обустроило тренировочно-выгульную площадку для собак. Здесь будут выгуливать четвероногих, попавших в приют. Однако двери площадки также открыты для всех львовян и их домашних любимцев.

Тренировочную площадку для собак открыли на улице Промышленной. Напротив него расположен ЛКП "Лев", где все желающие могут помочь работникам предприятия и вывести на прогулку четвероногих, которые пока не нашли любящих хозяев. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также На Львовщине в зоопарке поселятся 13 конфискованных питонов: что известно

Почему для выгула собак необходимы специальные площадки

В ЛКП "Лев" обычно живут более 50 собак. Предприятие нуждалось в площадке, где можно было бы их выгуливать. Поэтому его открыли напротив приюта.

С собаками раньше гуляли в парках и скверах, но это не является полноценной прогулкой, ведь собака там может быть только на поводке. Но и такие прогулки улучшают им все процессы в организме. То есть, если животное не двигается, то существует большая вероятность того, что оно заболеет. Здесь речь идет и о проблемах с суставами, и сердечно-сосудистой системой,

– рассказал исполняющий обязанности главного ветврача ЛКП "Лев" Ярослав Пасичняк.

Площадка площадью 1,3 тысячи квадратных метров разделена на 2 зоны. Первую выгульную зону уже обустроили. Здесь установили специальные препятствия для тренировки животных. На площадке хозяева могут тренировать послушание своих любимцев. Также здесь есть достаточно места, чтобы собаки могли побегать.

Работы по созданию площадки на улице Промышленной стоили 295 тысяч гривен.

Смотрите фото тренировочно-выгульной площадки для собак / Фото Александра Мазуренко

Интересно MeowTalk: появилось уникальное приложение для перевода с кошачьего "языка" на человеческий

Что еще установят на площадке на Промышленной

На тренировочно-выгульной площадке еще появится новое оборудование для щенков. Там высадят специальные растения, которые окажут успокаивающее действие на собак. Прежде всего сенсорный сад нужен для животных, живущих в приюте.

Также здесь обустроят тактильные тренажеры для развития когнитивных способностей и преодоления фобий у собак.

В сенсорной зоне планируют создать уютные "купе" – скамейки, окруженные полезными растениями, в которых потенциальным хозяевам будет удобно знакомиться с собаками с ЛКП "Лев" и налаживать контакт.

На входе в площадку будет станция для уборки за четвероногими и информационные таблицы, в частности с правилами поведения на площадке.

На площадке также установят освещение, чтобы прогулки с собаками были комфортными в любое время года и время суток.

ЛКП "Лев" будет продолжать создавать площадки для собак

Вскоре ЛКП "Лев" планирует открыть еще одну площадку в парке Богдана Хмельницкого. Такие площадки для собак особенно нужны в промышленных зонах, где нет мест для выгула четвероногих.

В 2020 году ЛКП "Лев" планирует открыть еще 12 выгульных площадок и 30 прогулочных маршрутов. Всего предприятие хочет создать в городе около 50 площадок и почти 50 маршрутов для четвероногих.