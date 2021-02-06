Художественные сокровища Львова снова обозримы для горожан и туристов. После 2 лет масштабных ремонтов и реставрации открыли обновленную экспозицию в галерее искусств во дворце Лозинского.

Больше шедевров

На обновленной экспозиции отныне будет втрое больше произведений европейского искусства XIX – ХХ веков, чем было до ремонта – ровно 365 шедевров. Прежде всего зритель попадает в австрийский Львов.

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Каждый зал здесь воспроизводит другую эпоху. Также новинкой стали комнаты, посвященные отдельным художникам, а их полотен в экспозиции стало больше. К примеру, свои отдельные залы есть у легендарных Яна Матейко, Генриха Семирадского и Яцека Мальчевского.

Украинское искусство

Расширили и перечень украинских художников. Для этого галерея одолжила на 5 лет у Национального музея живописи Ивана Труша, а полотна Алексея Новаковского предоставила семья художника из собственной коллекции.

Свои залы также занимают и произведения по направлениям, а завершают экспозицию в пределах XX века – картины Ярославы Музыки, Марии и Романа Сельских. Знаковые визитки, конечно же оставили, но дополнили и произведениями, которые до сих пор были спрятаны в каморках музейных фондов.

Каждое произведение прошло реставрацию разного уровня, разной тяжести. Но за той третью произведений, которые остались из предыдущей экспозиции, также поухаживали,

– рассказала заведующая научно-реставрационного отдела Инна Дмитрук-Сорохтей.

Стенам вернули исторический цвет

Стенам Галереи искусств вернули исторический цвет времен Владислава Лозинского – терракотовый, более поздняя достройка имеет зеленую краску. Также восстановили косяки и впервые открыли роспись на потолке. За эти 2 года отреставрировали здание снаружи и сделали гидроизоляцию в подвалах, где размещаются фонды.

В сумме на это потратили своих и государственных средств примерно 13 миллионов. Из них 3 миллиона – государственные.

Смотрите фото с открытия галереи / Фото Украинформ

Внимание! Экспозиция европейского искусства во дворце Лозинских уже доступна для обозрения.