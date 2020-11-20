Во Львове завершили асфальтирование улицы Черновицкой. Ее уже полностью открыли для проезда. Однако ремонт еще не закончили – здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки и освещение.

Теперь к Главному железнодорожному вокзалу можно удобно доехать на собственном автомобиле или на общественном транспорте. Выполнить все ремонтные работы, которые остались, планируют до конца 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Ремонт Черновицкой почти завершили

Финишный слой асфальта положили на улице Черновицкой 18 и 19 ноября.

Радует, что подрядчик успел это сделать еще до морозов. Сейчас транспорт курсирует уже на обоих полосах. Завершить все работы планируем до конца года,

– рассказал заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.

По договору, что заключили ЛКП "Львовавтодор" и подрядчик ООО "Вельт-Капитал", на улице Черновицкой еще выполнят работы по благоустройству, нанесут разметку, установят дорожные знаки и освещение и тому подобное.

Сейчас сотрудники компании-подрядчика устанавливают здесь антипартовочные столбцы и опоры для освещения.

Смотрите фото отремонтированной улице Черновицкой / Фото Львовского горсовета

Коротко о реконструкции улицы Черновицкой