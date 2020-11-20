Во Львове открыли для проезда отремонтированную улицу Черновицкую: фото
Во Львове завершили асфальтирование улицы Черновицкой. Ее уже полностью открыли для проезда. Однако ремонт еще не закончили – здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки и освещение.
Теперь к Главному железнодорожному вокзалу можно удобно доехать на собственном автомобиле или на общественном транспорте. Выполнить все ремонтные работы, которые остались, планируют до конца 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Ремонт Черновицкой почти завершили
Финишный слой асфальта положили на улице Черновицкой 18 и 19 ноября.
Радует, что подрядчик успел это сделать еще до морозов. Сейчас транспорт курсирует уже на обоих полосах. Завершить все работы планируем до конца года,
– рассказал заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.
По договору, что заключили ЛКП "Львовавтодор" и подрядчик ООО "Вельт-Капитал", на улице Черновицкой еще выполнят работы по благоустройству, нанесут разметку, установят дорожные знаки и освещение и тому подобное.
Сейчас сотрудники компании-подрядчика устанавливают здесь антипартовочные столбцы и опоры для освещения.
Смотрите фото отремонтированной улице Черновицкой / Фото Львовского горсовета
Коротко о реконструкции улицы Черновицкой
- Проект реконструкции улицы Черновицкой разработало ЛКП "Институт пространственного развития".
- На Черновицкой обустроят пешеходную аллею шириной 8 метров, 2 полосы для общественного транспорта, 3 полосы движения для автомобилей и транспортную развязку возле перекрестка Городоцкая – Короткая – Железнодорожная.
- На отремонтированной улице будут 2 остановочные платформы общественного транспорта.
- Улица станет инклюзивной – здесь снизят тротуары и сделают удобные заезды для людей с ограниченными физическими возможностями.
- Заказчик реконструкции улицы Черновицкой – ЛКП "Львовавтодор", а исполнитель – подрядная организация ООО "Вельт-Капитал".
- По проекту стоимость ремонта составляет 89.9 миллиона гривен.
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