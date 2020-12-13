Во Львове в Парке культуры открыла свои двери резиденция святого Николая. На входе детей встречает помощник Чудотворца – гуцул-снеговик. Он и проводит малышей к святому.

Гостей ждут маленькие рождественские представления и встреча с Николаем, который имеет для каждого небольшой подарок. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

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С Николаем можно поговорить, поделиться мечтами, рассказать стишок, или спеть песню. За такие старания он дарит детям сладости. А потом предлагает сделать фото на память.

А каждый четверг и пятницу маленьких гостей ждут рождественские представления. Детям в форме игры будут рассказывать историю святого Николая.

Где?

Парк культуры во Львове – Park Time Terrace, вход с улицы Болгарской, 4а.



Подать заявление для посещения можно по телефону: 098 762 2248, 050 817 4685.

Работать рождественская резиденция будет до 6 января. Посетителей ждут с четверга по воскресенье. Правда, о своем визите с малышами, родителей просят сообщать заранее. И подчеркивают – о безопасности волноваться не стоит – организаторы обещают соблюдение всех карантинных правил.