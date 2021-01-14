Во Львове в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого ЛКП "Лев" обустроило тренировочно-выгульную площадку для собак. Несмотря на плохую погоду и карантин, четвероногие нуждаются в выгуле минимум два раза в день, поэтому новые площадки, где можно побегать и потренироваться, всегда уместны.

На тренировочно-выгульных площадках для собак можно спокойно отпустить своего питомца с поводка, чтобы он мог пообщаться со своими четвероногими друзьями. Здесь можно не беспокоиться, что песик попадет под машину или убежит, ведь территория площадки – ограждена забором. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что интересного есть на новой площадке для собак

В крупных городах всегда есть потребность в тренировочно-выгульных площадках для собак, где можно отпустить с поводка своего домашнего любимца и не переживать, что он может попасть под машину или забежать туда, откуда его трудно будет достать.

Именно для этого мы сооружаем такие тренировочно-выгульные площадки. Здесь можно отпустить собаку, чтобы она бегала, общалась с другими животными. Также здесь есть аджилити – сооружения, которые позволяют тренировать собак, воспитывать в них особые качества и дисциплину,

– рассказал исполняющий обязанности директора ЛКП "Лев" Андрей Пинчук.

По словам Пинчука, на новой площадке кинологи могут использовать аджилити для преодоления препятствий, подъема и спуска или для каких других целей, например, чтобы побороть у собаки страхи.

Площадка условно поделен на 2 секции – для малых и крупных пород собак. Это сделали для того, чтобы четвероногие не конфликтовали и не травмировались. Также площадку оборудовали станциями для уборки, в которых постоянно есть пакетики для уборки фекалий за своей собакой, и тренажерами для обучения и игр четвероногих.

Оборудование в секции для малых пород адаптировано по размерам. Площадка освещается, что позволяет гулять здесь в любое время года и время суток, ведь она открыта для посетителей круглосуточно.

Смотрите фото новой площадки для собак во Львове / Фото Романа Балука

Коротко о площадках для собак во Львове