"Спасибо за свет и любовь": как во Львове отмечают 150-летие со дня рождения Леси Украинки
В Львове 25 февраля по случаю 150 лет со дня рождения Леси Украинки проведут множество мероприятий. В частности, на сессию Львовского горсовета подготовили предсказания из произведений поэтессы и футболки с ее крылатыми выражениями, а в театре Леси Украинки создали арт-проект "#ДивоЛеся".
Источник:Львовский горсовет
На фасаде Ратуши по случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки вывесили праздничный баннер. На нем написана цитата из стихотворения поэтессы: "Я в серці маю те, що не вмирає!".
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Как будут отмечать 150-летие Леси Украинки в мэрии
В холле мэрии депутаты и чиновники ЛГС 25 февраля могли вытянуть себе "#передбаченнявідЛесі". Они состояли из цитат произведений поэтессы.
Часть депутатов мэрии по случаю 150 лет со дня рождения Леси Украинки также одели футболки с крылатыми фразами Леси Украинки.
На фасаде Ратуши вывесили баннер по случаю 150-летия Леси Украинки / Фото ЛМР
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В театре Леси Украинки презентуют арт-проект "#ДивоЛеся"
Львовский театр Леси Украинки в сотрудничестве с командой сайта The Devochki и его соучредителем, художницей Лесей Мазаник, 25 февраля представят выставку "#ДивоЛеся". Там писательницу, поэтессу и драматургиню Лесю Украинку представят в образах выдающихся женщин, которые вдохновляют и мотивируют. Среди них Фрида Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анна Винтур, королева Елизавета II, Чудо-женщина и другие. Основная идея арт-проекта – освещение роли женщин в истории и культуре.
Открытие выставки "#ДивоЛеся" состоится 25 февраля в 19:00 в фойе Театра Леси Украинки, который расположен на улице Городоцкая, 36. Гостей ожидает музыкально-поэтический jam-session с музыкантами Павлом Гоцем и Ярославом Яровенко (группа NAZVA) в коллаборации с актерами театра Леси Украинки – Виталием Гордиенко и Андреем Кравчуком.
Также состоится онлайн-аукцион фейсбук-странице Театра Леси Украинки, где можно будет приобрести любую картину с выставки. Все деньги с аукциона перечислят ОО Центр "Женские перспективы" на деятельность проекта "Женщина для женщины", которая занимается поддержкой женщин в трудных жизненных ситуациях.
Посмотреть выставку можно с 25 февраля до 14 марта включительно. График работы – со вторника по воскресенье, с 14:00 до 18:00. Вход свободный.
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Мэр Львова также отмечает 150-летие со дня рождения Леси Украинки
Городской глава Львова Андрей Садовый по случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки опубликовал на своей фейсбук-странице праздничный пост. На фото он позирует вместе со своей женой Екатериной Кит-Садовой на фоне арт-изображения поэтессы.
Мечта, не предавай! Леси Украинке – 150. Спасибо за свет и любовь!
– написал мэр.
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