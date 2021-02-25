В Львове 25 февраля по случаю 150 лет со дня рождения Леси Украинки проведут множество мероприятий. В частности, на сессию Львовского горсовета подготовили предсказания из произведений поэтессы и футболки с ее крылатыми выражениями, а в театре Леси Украинки создали арт-проект "#ДивоЛеся".

На фасаде Ратуши по случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки вывесили праздничный баннер. На нем написана цитата из стихотворения поэтессы: "Я в серці маю те, що не вмирає!".

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Как будут отмечать 150-летие Леси Украинки в мэрии

В холле мэрии депутаты и чиновники ЛГС 25 февраля могли вытянуть себе "#передбаченнявідЛесі". Они состояли из цитат произведений поэтессы.

Часть депутатов мэрии по случаю 150 лет со дня рождения Леси Украинки также одели футболки с крылатыми фразами Леси Украинки.

Обратите внимание! Во Львове заведения образования и культуры подготовили ряд интересных и познавательных мероприятий, целью которых является знакомство детей и взрослых с произведениями и жизнью Леси Украинки. С подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте ЛГС.



На фасаде Ратуши вывесили баннер по случаю 150-летия Леси Украинки / Фото ЛМР

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В театре Леси Украинки презентуют арт-проект "#ДивоЛеся"

Львовский театр Леси Украинки в сотрудничестве с командой сайта The Devochki и его соучредителем, художницей Лесей Мазаник, 25 февраля представят выставку "#ДивоЛеся". Там писательницу, поэтессу и драматургиню Лесю Украинку представят в образах выдающихся женщин, которые вдохновляют и мотивируют. Среди них Фрида Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анна Винтур, королева Елизавета II, Чудо-женщина и другие. Основная идея арт-проекта – освещение роли женщин в истории и культуре.

Открытие выставки "#ДивоЛеся" состоится 25 февраля в 19:00 в фойе Театра Леси Украинки, который расположен на улице Городоцкая, 36. Гостей ожидает музыкально-поэтический jam-session с музыкантами Павлом Гоцем и Ярославом Яровенко (группа NAZVA) в коллаборации с актерами театра Леси Украинки – Виталием Гордиенко и Андреем Кравчуком.

Также состоится онлайн-аукцион фейсбук-странице Театра Леси Украинки, где можно будет приобрести любую картину с выставки. Все деньги с аукциона перечислят ОО Центр "Женские перспективы" на деятельность проекта "Женщина для женщины", которая занимается поддержкой женщин в трудных жизненных ситуациях.

Посмотреть выставку можно с 25 февраля до 14 марта включительно. График работы – со вторника по воскресенье, с 14:00 до 18:00. Вход свободный.

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Мэр Львова также отмечает 150-летие со дня рождения Леси Украинки

Городской глава Львова Андрей Садовый по случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки опубликовал на своей фейсбук-странице праздничный пост. На фото он позирует вместе со своей женой Екатериной Кит-Садовой на фоне арт-изображения поэтессы.

Мечта, не предавай! Леси Украинке – 150. Спасибо за свет и любовь!

– написал мэр.