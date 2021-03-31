Локдаун во Львове продлили до 12 апреля. Из-за вероятного уменьшения количества пассажиров на это время временно не будут курсировать 3 автобусных маршрута – №2а, 10 и 45.

На время локдауна во Львове общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок. Городские власти надеются, что им будут пользоваться только те люди, которые едут на работу или с работы.

Важно Локдаун во Львове продлили до 12 апреля

Автобусы №2а, 10 и 45 временно не будут курсировать

В период локдауну во Львове временно не будут курсировать автобусы №2а, 10 и 45. В ЛК "АТП-1" рассказали, что их маршруты движения полностью дублируют схему движения электротранспорта. Другие львовские автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать без изменений.

Во время локдауна будет проводиться мониторинг пассажиропотока, поэтому выпуск автобусов на маршруты может быть изменен,

– говорится в сообщение "АТП №1".

Интересно! Автобус №2а курсирует от автостанции Западная в ЛНУ имени Ивана Франко, а №10 – от ТРЦ King Cross Leopolis, который закрыли на время локдауна, до Главного железнодорожного вокзала. Автобус №45 курсирует от площади Галицкой до ТРЦ Victoria Gardens.

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Коротко о локдауне во Львове

Во Львове продлили и усилили карантин до 12 апреля.

Весь общественный транспорт должен перейти в режим спецперевозок – все льготы на время локдауна отменили.

В детсадах будут работать дежурные группы для детей, родители которых работают.

Львовские школьники продолжат учиться дистанционно.

Все заведения питания, непродовольственные и строительные магазины могут работать только на вынос или на доставку.

Непродовольственные и смешанные рынки закроют.

Открытие летних площадок отсрочили до 12 апреля.

Также в городе замедлили проведение любых массовых мероприятий.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала