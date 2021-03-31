Во Львове отменили 3 автобусных маршрута на время локдауна
Локдаун во Львове продлили до 12 апреля. Из-за вероятного уменьшения количества пассажиров на это время временно не будут курсировать 3 автобусных маршрута – №2а, 10 и 45.
Источник:ЛК "АТП №1"
На время локдауна во Львове общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок. Городские власти надеются, что им будут пользоваться только те люди, которые едут на работу или с работы.
Важно Локдаун во Львове продлили до 12 апреля
Автобусы №2а, 10 и 45 временно не будут курсировать
В период локдауну во Львове временно не будут курсировать автобусы №2а, 10 и 45. В ЛК "АТП-1" рассказали, что их маршруты движения полностью дублируют схему движения электротранспорта. Другие львовские автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать без изменений.
Во время локдауна будет проводиться мониторинг пассажиропотока, поэтому выпуск автобусов на маршруты может быть изменен,
– говорится в сообщение "АТП №1".
Интересно! Автобус №2а курсирует от автостанции Западная в ЛНУ имени Ивана Франко, а №10 – от ТРЦ King Cross Leopolis, который закрыли на время локдауна, до Главного железнодорожного вокзала. Автобус №45 курсирует от площади Галицкой до ТРЦ Victoria Gardens.
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Коротко о локдауне во Львове
- Во Львове продлили и усилили карантин до 12 апреля.
- Весь общественный транспорт должен перейти в режим спецперевозок – все льготы на время локдауна отменили.
- В детсадах будут работать дежурные группы для детей, родители которых работают.
- Львовские школьники продолжат учиться дистанционно.
- Все заведения питания, непродовольственные и строительные магазины могут работать только на вынос или на доставку.
- Непродовольственные и смешанные рынки закроют.
- Открытие летних площадок отсрочили до 12 апреля.
- Также в городе замедлили проведение любых массовых мероприятий.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала
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