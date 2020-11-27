Во Львове отремонтируют еще 2 улицы за деньги Европейского инвестиционного банка: фото
Во Львове продолжают ремонтировать улицы и дороги. Европейский инвестиционный банк профинансирует реконструкцию 2 львовских улиц Мазепы и Гринченко.
В рамках проекта "Повышение безопасности дорог в городах Украины" Европейский инвестиционный банк окажет финансовую помощь украинским городам. Однако банк выбрал лишь 6 городов, которым направит деньги: Львов, Киев, Одесса, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Почему город направит деньги на ремонт Мазепы и Гринченко
- Деньги, которые Европейский инвестиционный банк выделит Львову, город направит на ремонт улиц Гринченко и Мазепы, потому что они являются одними из важнейших магистралей северной части Львова.
- Эти улицы имеют значительно большую транспортную нагрузку, чем другие хордовые магистрали Львова, поскольку здесь разрывается кольцо объездной дороги. Поэтому по улицам Мазепы и Гринченко передвигается значительное количество грузового транспорта междугороднего и международного сообщения.
- Также эти улицы плотно застроены многоэтажками, а инфраструктура микрорайона – сильно изношена.
- Однако улицы Мазепы и Гринченко очень важны с точки зрения охраны здоровья – здесь расположен крупнейший в городе комплекс больниц, в том числе и детских.
- Район стремительно развивается – здесь продолжается строительство новых жилых кварталов, офисов, ТРЦ и восстановление больницы.
Смотрите визуализацию, как будут выглядеть улицы Мазепы и Гринченко / визуализация "Института пространственного развития"
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Что планируют обустроить на улицах Мазепы и Гринченко
- Отремонтированные улицы Мазепы и Гринченко станут инклюзивными. Здесь планируют обеспечить удобную инфраструктуру и доступ к общественному транспорту для маломобильных групп населения. Все остановки оборудуют комфортными посадочными площадками и пандусами, чтобы люди без проблем могли ими пользоваться.
- На восстановленных улицах создадут современную и безопасную пешеходную и велосипедную инфраструктуру. К остановкам обустроят пешеходные переходы. По всей длине улицы будут велосипедные полосы.
- Также здесь обустроят места для парковки.
- На перекрестке улиц Мазепы и Замарстыновской создадут кольцевую развязку с 2 полосами движения.
- Также отреконструируют регулируемые перекрестки и скоординируют режимы работы светофоров.
- По проекту, улицу расширят до 4 полос (по 2 в каждую сторону), на которых приоритет предоставят общественному транспорту.
- Благодаря развитию возможностей общественного транспорта на улицах станет возможно создать 2 новых троллейбусных маршрута и учесть строительство трамвайных линий на Замарстыновской и Миколайчука.
- Во время ремонтных работ на улицах Мазепы и Гринченко будет сохраняться доступ к учреждениям, предприятиям и жилым домам.
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Что известно о проекте Европейского инвестиционного банка
Целью проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" является создание безопасных условий для всех участников дорожного движения – пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов и водителей. Благодаря этому снизится уровень смертности, травматизма на улицах городов и уменьшится количество ДТП.
Инвестиции Европейского банка также будут стимулировать переход к более экологической системе общественного транспорта, что сейчас является одним из приоритетных направлений финансирования для европейских институтов.
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