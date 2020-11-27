Во Львове продолжают ремонтировать улицы и дороги. Европейский инвестиционный банк профинансирует реконструкцию 2 львовских улиц Мазепы и Гринченко.

В рамках проекта "Повышение безопасности дорог в городах Украины" Европейский инвестиционный банк окажет финансовую помощь украинским городам. Однако банк выбрал лишь 6 городов, которым направит деньги: Львов, Киев, Одесса, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Почему город направит деньги на ремонт Мазепы и Гринченко

Деньги, которые Европейский инвестиционный банк выделит Львову, город направит на ремонт улиц Гринченко и Мазепы, потому что они являются одними из важнейших магистралей северной части Львова.

Эти улицы имеют значительно большую транспортную нагрузку, чем другие хордовые магистрали Львова, поскольку здесь разрывается кольцо объездной дороги. Поэтому по улицам Мазепы и Гринченко передвигается значительное количество грузового транспорта междугороднего и международного сообщения.

Также эти улицы плотно застроены многоэтажками, а инфраструктура микрорайона – сильно изношена.

Однако улицы Мазепы и Гринченко очень важны с точки зрения охраны здоровья – здесь расположен крупнейший в городе комплекс больниц, в том числе и детских.

Район стремительно развивается – здесь продолжается строительство новых жилых кварталов, офисов, ТРЦ и восстановление больницы.

Смотрите визуализацию, как будут выглядеть улицы Мазепы и Гринченко / визуализация "Института пространственного развития"

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Что планируют обустроить на улицах Мазепы и Гринченко

Отремонтированные улицы Мазепы и Гринченко станут инклюзивными. Здесь планируют обеспечить удобную инфраструктуру и доступ к общественному транспорту для маломобильных групп населения. Все остановки оборудуют комфортными посадочными площадками и пандусами, чтобы люди без проблем могли ими пользоваться.

Здесь планируют обеспечить удобную инфраструктуру и доступ к общественному транспорту для маломобильных групп населения. Все остановки оборудуют комфортными посадочными площадками и пандусами, чтобы люди без проблем могли ими пользоваться. На восстановленных улицах создадут современную и безопасную пешеходную и велосипедную инфраструктуру. К остановкам обустроят пешеходные переходы. По всей длине улицы будут велосипедные полосы.

К остановкам обустроят пешеходные переходы. По всей длине улицы будут велосипедные полосы. Также здесь обустроят места для парковки.

На перекрестке улиц Мазепы и Замарстыновской создадут кольцевую развязку с 2 полосами движения.

Также отреконструируют регулируемые перекрестки и скоординируют режимы работы светофоров.

По проекту, улицу расширят до 4 полос (по 2 в каждую сторону), на которых приоритет предоставят общественному транспорту.

Благодаря развитию возможностей общественного транспорта на улицах станет возможно создать 2 новых троллейбусных маршрута и учесть строительство трамвайных линий на Замарстыновской и Миколайчука.

и учесть строительство на Замарстыновской и Миколайчука. Во время ремонтных работ на улицах Мазепы и Гринченко будет сохраняться доступ к учреждениям, предприятиям и жилым домам.

Обратите внимание! Город стремится, чтобы микрорайон был удобным для каждого человека. Поэтому вы можете отправить свои предложения по реализации проекта на электронный ящик mazepylviv2021@gmail.com.

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Что известно о проекте Европейского инвестиционного банка

Целью проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" является создание безопасных условий для всех участников дорожного движения – пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов и водителей. Благодаря этому снизится уровень смертности, травматизма на улицах городов и уменьшится количество ДТП.

Инвестиции Европейского банка также будут стимулировать переход к более экологической системе общественного транспорта, что сейчас является одним из приоритетных направлений финансирования для европейских институтов.