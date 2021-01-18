Львовский паб "Железная шапка", который расположен на улице Театральной, оштрафовали на 208 тысяч гривен за нелегальное использование музыки. Штраф наложили после визита сотрудника Украинской лиги авторских и смежных прав, который услышал в зале песни Depeche mode, Arctic Monkeys, Эминема и Джонни Кэша.

Использование пиратской музыки в пабе "Железная шапка" зафиксировали еще в августе 2019 года. Украинская лига авторских и смежных прав подала на ресторан в суд. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Почему Украинская лига авторских и смежных прав подала в суд

После визита работника Украинской лиги авторских и смежных прав в паб "Железная шапка" лига обратилась к администрации учреждения с предложением заключить официальный договор на использование музыки

Ответа не было, поэтому организация подала на ресторан в суд

Украинская лига авторских и смежных прав требовала компенсировать ей как представителю интересов музыкантов убытки от использования песен.

Хозяйственный суд Львовской области отказал в удовлетворении иска.

Свое решение судья объяснил тем, что Украинская лига авторских и смежных прав не предоставила документов, которые подтвердили бы ее право требовать компенсацию за музыкантов.

Это решение организация обжаловала в Западном апелляционном суде, который все же согласился, что музыку действительно использовали нелегально.

Как проходил суд

Во время судебного заседания юристы паба объяснили, что имели договор на использование музыки с Украинским агентством по авторским правам. Однако, как выяснилось потом, им нужно было заключить другой договор, а именно с Украинской лигой авторских прав, которая является официальной организацией, что следит за соблюдением авторских прав.

Коллегия судей под председательством Натальи Галушко оштрафовала паб на 208,65 тысячи гривен за нелегальное использование в пабе 11 песен. Также заведение должно дополнительно возместить Украинской лиге авторских прав еще и 20 тысяч гривен расходов на юристов.