Львовский паб оштрафовали на 200 тысяч гривен за использование пиратской музыки
Львовский паб "Железная шапка", который расположен на улице Театральной, оштрафовали на 208 тысяч гривен за нелегальное использование музыки. Штраф наложили после визита сотрудника Украинской лиги авторских и смежных прав, который услышал в зале песни Depeche mode, Arctic Monkeys, Эминема и Джонни Кэша.
Использование пиратской музыки в пабе "Железная шапка" зафиксировали еще в августе 2019 года. Украинская лига авторских и смежных прав подала на ресторан в суд. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Почему Украинская лига авторских и смежных прав подала в суд
- После визита работника Украинской лиги авторских и смежных прав в паб "Железная шапка" лига обратилась к администрации учреждения с предложением заключить официальный договор на использование музыки
- Ответа не было, поэтому организация подала на ресторан в суд
- Украинская лига авторских и смежных прав требовала компенсировать ей как представителю интересов музыкантов убытки от использования песен.
- Хозяйственный суд Львовской области отказал в удовлетворении иска.
- Свое решение судья объяснил тем, что Украинская лига авторских и смежных прав не предоставила документов, которые подтвердили бы ее право требовать компенсацию за музыкантов.
- Это решение организация обжаловала в Западном апелляционном суде, который все же согласился, что музыку действительно использовали нелегально.
Как проходил суд
Во время судебного заседания юристы паба объяснили, что имели договор на использование музыки с Украинским агентством по авторским правам. Однако, как выяснилось потом, им нужно было заключить другой договор, а именно с Украинской лигой авторских прав, которая является официальной организацией, что следит за соблюдением авторских прав.
Коллегия судей под председательством Натальи Галушко оштрафовала паб на 208,65 тысячи гривен за нелегальное использование в пабе 11 песен. Также заведение должно дополнительно возместить Украинской лиге авторских прав еще и 20 тысяч гривен расходов на юристов.
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