Сам Петрик все обвинения отвергает. Чиновник уверен, что его политически заказали.

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Хранителю памятников сообщили о подозрении

Руководителю департамента архитектуры и градостроительства ЛОГА Василию Петрику 11 июня сообщили о подозрении в "завладении бюджетными средствами".

По версии следствия, в декабре 2020 года во время обустройства историко-культурного парка "Древний Звенигород" он вместе с 2 исполнителями и специалистом по техническому надзору присвоил более 1 миллиона гривен.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемые якобы подделали первичные документы по завозу насыпного грунта.

Они внесли сведения о проделанной работе и ее стоимость, но ничего не выполнили.

Проект реставрации "Древнего Звенигорода" в 2018 году победил на конкурсе проектов регионального развития, которые могут реализовывать за деньги из госбюджета.

Распорядителем было ЧП "Белзский мур", директором которого с 2013 по 2021 год был Василий Петрик.

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Василий Петрик опровергает обвинения

Петрик утверждает, что информация о том, что он присвоил миллион гривен – клевета и политический заказ. Чиновник убежден, что так оппоненты заставляют его отказаться от работы над документацией о внесении Николаевской крепости в перечень памятников. Также они, вероятно, хотят избавиться от Петрика как начальника управления охраны объектов культурного наследия Львовской ОГА.

Из-за моей активной деятельность по охране памятников и отстаивания интересов Николаевской крепости, которую цинично хотят уничтожить и растянуть на песок, против меня возбудили уголовное дело, которое не стоит "выеденного яйца",

– заявляет Петрик.

По словам чиновника, он – единственный глава управления за последние годы, который вышел из среды хранителей памятников и готов активно бороться за сохранение каждого памятника.

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Чиновник рассказал о своих оппонентах

Чиновник рассказал, что в декабре 2020 года на территории историко-культурного парка "Древний Звенигород" выполнили подготовительные работы, составляющей частью которых был завоз грунта. Относительно этого у правоохранителей возникли вопросы, несмотря на то, что грунт до сих пор видно любому, кто приезжает в Звенигород.

По словам Петрика, полиция открыла уголовное производство по факту официального обращения директора КП ЛОР "Реставрация и управление замками и дворцами Львовщины" Валерия Потюка. По словам Петрика, он уже несколько месяцев всеми законными и незаконными методами пытается уничтожить Николаевскую крепость.

"В 2019 году в ответ на обращение активистов и ученых я продолжил работу с этой интересной достопримечательностью на территории села Тростянец. Уже тогда было понятно – историческую крепость разрушают ради обустройства там карьера по добыче песка", – добавил чиновник.

Он отметил, что в борьбе за крепость основным его оппонентом является ООО "Захидинвест-патнеры". Именно эта частная компания планирует устроить на месте объектов культурного наследия карьер для добычи песка.

"Что интересно, несмотря на то, что уголовное дело не имеет никакого отношения к моей работе как начальника управления, подозрение мне вручили в том числе и как должностному лицу, что некорректно и является свидетельством истинных намерений – дискредитировать меня в глазах общества", – подытожил Петрик.

Коротко о Василии Петрике