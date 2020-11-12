Во Львове 12 ноября 17-летний парень разбил окно в киоске и украл оттуда сигареты. Теперь его ожидает уголовная ответственность – до 3 лет за решеткой.

Инцидент произошел ночью на пересечении улиц Выговского и Кульчицкой. Парня задержали по горячим следам. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как парень украл сигареты из киоска

Местная жительница позвонила в полицию и рассказала, что неизвестный юноша разбил окно в киоске.

Он украл из оттуда сигареты и скрылся в неизвестном направлении. Женщина подробно описала злоумышленника.

Патрульные отправились на поиски парня.

На улице Выговского они заметили 2 юношей. Один из них был очень похож на злоумышленника, которого искали правоохранители.

Полицейские рассказали ребятам, что неподалеку ограбили киоск.

17-летний юноша почему-то очень занервничал.

Парень пытался убежать, но патрульные его догнали.



Парень ограбил киоск ночью / Фото Патрульной полиции Львовщины

Что грозит молодому человеку за кражу сигарет

Правоохранители нашли у юноши несколько пачек сигарет. Парень не мог объяснить их происхождение. Сигареты изъяли.

На место инцидента приехали родители юного злоумышленника. Продавщица киоска написала на парня заявление.

Теперь юноше грозит уголовная ответственность за кражу. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 850 до 1700 гривен или до 3 лет за решеткой.