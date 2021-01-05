Во Львове устроили интересный флешмоб "Автомобильная елка". Водители на парковке "Арена Львов" создали елку из 40 автомобилей.

На создание новогодней фигуры потратили 3 дня. Об этом сообщается на фейсбук-странице авторынка CarbaZar.

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В 2022 году водители хотят сделать еще более масштабную елку и установить рекорд.

"Надеемся, что это будет наша добрая традиция и в следующем году мы сделаем еще большую елку", – написали организаторы.

Елка из автомобилей во Львове: смотрите видео

К слову, новогодняя елка в Киеве попала в десятку самых красивых в Европе. Новогодняя красавица заняла почетное 7 место. Однако в этом году ее обсуждала едва ли не вся страна. Все из-за "колдовской" шляпы, которую повесили на ее верхушку, однако, впоследствии все же сняли.



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