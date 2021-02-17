Во Львове на влюбленных упала глыба льда: девушка получила множественные открытые переломы
Во Львове на влюбленную пару с крыши отеля упала глыба заледенелого снега. Парень получил только испуг, а вот его возлюбленная – множественные открытые переломы.
Источник:"Факты"
У девушки полностью разбита стопа. Пострадавшей, вероятно, придется делать пересадку кожи.
Интересно Сосулькопад: как пережить потепление и не получить травмы
На влюбленных упала глыба льда
Инцидент произошел 14 февраля на проспекте Шевченко. На пару с крыши отеля упала огромная глыба из заледенелого снега.
Я иду и переключается картинка: я уже лежу и кричу, что не чувствую ног. Это просто огромные глыбы льда упали на меня,
– рассказала девушка.
Отель, с крыши которого на пару упала глыба, является частной собственностью. Поэтому именно руководство заведения несет ответственность за травмирование девушки. В отеле уже пообещали, что возьмут на себя все расходы за лечение пострадавшей.
Также крышу отеля расчистили от снега и сосулек. Территорию вокруг заведения огородили, чтобы избежать еще одной такой роковой ситуации.
Что рассказали во Львовском горсовете
В ЛГС рассказали, что дом на проспекте Шевченко, с которого упала глыба льда, находится в управлении ОСМД.
Дом, с которого произошло падение, находится в управлении ОСМД "Шевченко, 26 – 28". По данному факту проводятся следственные действия. Руководство ОСМД утверждает, что снег убирают со здания и дом огорожен, однако из-за того, что кровля сложная – ломаная, случаются наметы снега,
– рассказал Андрей Зозуля, глава Галицкой райадминистрации.
По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Александра Одинца, возмещать убытки за повреждение имущества или травмирование прохожих в результате падения сосулек или снега должен собственник или балансодержатель дома.
Читайте также Несли 1,5 километра через сугробы: чрезвычайники помогли медикам спасти пациентку – видео
Что делать, чтобы уберечься от падения сосулек и снега
- Проходя мимо дома или высоких деревьев, необходимо убедиться в отсутствии угрозы падения глыб снега или льда.
- Не ходить под крышами зданий и балконами, выбирая безопасный маршрут движения.
- Не входить за границы установленных ограждений, а в местах их отсутствия обращать внимание на наличие образований из льда и снега на крышах домов.
- Владельцам автомобилей не следует парковать свои машины возле домов.
- Также нужно обязательно предупреждать детей об опасности падения снега и сосулек.
Поделиться новостью