Во Львове на влюбленную пару с крыши отеля упала глыба заледенелого снега. Парень получил только испуг, а вот его возлюбленная – множественные открытые переломы.

У девушки полностью разбита стопа. Пострадавшей, вероятно, придется делать пересадку кожи.

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На влюбленных упала глыба льда

Инцидент произошел 14 февраля на проспекте Шевченко. На пару с крыши отеля упала огромная глыба из заледенелого снега.

Я иду и переключается картинка: я уже лежу и кричу, что не чувствую ног. Это просто огромные глыбы льда упали на меня,

– рассказала девушка.

Отель, с крыши которого на пару упала глыба, является частной собственностью. Поэтому именно руководство заведения несет ответственность за травмирование девушки. В отеле уже пообещали, что возьмут на себя все расходы за лечение пострадавшей.

Также крышу отеля расчистили от снега и сосулек. Территорию вокруг заведения огородили, чтобы избежать еще одной такой роковой ситуации.

Что рассказали во Львовском горсовете

В ЛГС рассказали, что дом на проспекте Шевченко, с которого упала глыба льда, находится в управлении ОСМД.

Дом, с которого произошло падение, находится в управлении ОСМД "Шевченко, 26 – 28". По данному факту проводятся следственные действия. Руководство ОСМД утверждает, что снег убирают со здания и дом огорожен, однако из-за того, что кровля сложная – ломаная, случаются наметы снега,

– рассказал Андрей Зозуля, глава Галицкой райадминистрации.

По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Александра Одинца, возмещать убытки за повреждение имущества или травмирование прохожих в результате падения сосулек или снега должен собственник или балансодержатель дома.

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Что делать, чтобы уберечься от падения сосулек и снега