Во Львове пассажиры жестоко избили и ограбили таксиста: фото
Во Львове двое пассажиров 7 декабря ограбили таксиста. Злоумышленники жестоко избили мужчину и отобрали у него 4 тысячи гривен.
Злоумышленники ограбили таксиста около 5 часов утра. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчины ограбили таксиста
- Обеспокоенный водитель такси около 5 часов утра позвонил в полицию.
- Мужчина рассказал, что на улице Стефаника на него напали пассажиры, которых он подвозил.
- Злоумышленники избили водителя и украли 4 тысячи гривен. После этого они сбежали.
- Вскоре полицейские заметили на улице Мартовича двух мужчин. Они походили на нападавших, которых описал таксист.
- Правоохранители задержали мужчин. Злоумышленниками оказались 24-летний житель Пустомытовского района и львовянин в возрасте 26 лет.
Мужчины ограбили таксиста около 5:00 / Фото полиции Львовщины
Что угрожает злоумышленникам
Следователи открыли уголовное производство за грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет за решеткой.
Правоохранители задержали злоумышленников. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.
Мужчины украли у таксиста 4 тысячи гривен / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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