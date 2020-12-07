Во Львове двое пассажиров 7 декабря ограбили таксиста. Злоумышленники жестоко избили мужчину и отобрали у него 4 тысячи гривен.

Злоумышленники ограбили таксиста около 5 часов утра. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчины ограбили таксиста

Обеспокоенный водитель такси около 5 часов утра позвонил в полицию.

Мужчина рассказал, что на улице Стефаника на него напали пассажиры, которых он подвозил.

Злоумышленники избили водителя и украли 4 тысячи гривен. После этого они сбежали.

Вскоре полицейские заметили на улице Мартовича двух мужчин. Они походили на нападавших, которых описал таксист.

Правоохранители задержали мужчин. Злоумышленниками оказались 24-летний житель Пустомытовского района и львовянин в возрасте 26 лет.

Мужчины ограбили таксиста около 5:00 / Фото полиции Львовщины

Что угрожает злоумышленникам

Следователи открыли уголовное производство за грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители задержали злоумышленников. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.

Мужчины украли у таксиста 4 тысячи гривен / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины