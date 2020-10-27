Во Львове Лычаковский райсуд признал виновным во взяточничестве патрульного Ореста Гембара. Его оштрафовали на 25,5 тысяч гривен и уволили из полиции.

Гембара требовал у нетрезвого водителя 12 тысяч гривен взятки. После того, как правоохранителя задержали, его сразу уволили из патрульной полиции. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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За что патрульный требовал взятку

В апреле 2020 года Гембара остановил машину, за рулем которой сидел пьяный водитель.

Патрульный предложил мужчине не составлять протокол, если тот даст ему взятку.

Водитель дал правоохранителю 1,7 тысячи гривен . Еще 10 тысяч гривен он должен был принести патрульному впоследствии.

правоохранителю . Еще он должен был принести патрульному впоследствии. Правоохранитель забрал у мужчины документы – страховой полис, свидетельство о регистрации авто и 2 загранпаспорта.

– страховой полис, свидетельство о регистрации авто и 2 загранпаспорта. Он обещал вернуть водителю его вещи, когда получит остальные деньги.

Как задержали правоохранителя-взяточника

Во время передачи 10 тысяч гривен 22 апреля патрульного задержали сотрудники СБУ. Гембара признался в совершении преступления во время рассмотрения судебного дела.

За день до задержания патрульного, 21 апреля мужчина написал заявление на увольнение. А уже 23 апреля его уволили.

Какое наказание ожидает патрульного за взяточничество

Судья Роман Головатый исследовал все доказательства по этому делу. Он признал Гембару виновным во взяточничестве.

Теперь мужчина должен заплатить 25,5 тысяч гривен штрафа. Также он не имеет права работать в государственных и правоохранительных органах в течение 2 лет.