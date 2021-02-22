Во Львове 21 февраля патрульные случайно задержали злоумышленника из-за отсутствия маски. У нарушителя карантина нашли поддельное удостоверение и ворованный телефон.

Мужчину задержали на железнодорожном вокзале. Сейчас правоохранители проводят расследование. Интересно Во Львове вор закопался в снег, чтобы его не поймали полицейские: фото Как задержали мужчину Патрульные подошли к мужчине на железнодорожном вокзале, потому что у него не было средств индивидуальной защиты.

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 23-летний житель Пустомытовского района.

Во время поверхностной проверки патрульные нашли у него телефон, серийный номер которого был внесен в базу данных как похищенный.

Телефон похитили в ноябре 2020 года у 32-летней жительницы Киева.

Также у мужчины нашли удостоверение личности с инвалидностью с его фотографией.

Однако в документе было указано другое имя и дата рождения, чем в паспорте нарушителя.

Патрульные передали мужчину следователям для установления обстоятельств.

Злоумышленника задержали на железнодорожном вокзале / Фото патрульной полиции Львовщины

У мужчины нашли поддельное удостоверение / Фото патрульной полиции Львовщины

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия / Фото патрульной полиции Львовщины