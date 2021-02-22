Во Львове патрульные задержали вора телефонов из-за отсутствия маски: фото
Патрульные задержали нарушителя карантина с краденым телефоном и поддельным удостоверением / Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 21 февраля патрульные случайно задержали злоумышленника из-за отсутствия маски. У нарушителя карантина нашли поддельное удостоверение и ворованный телефон.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Мужчину задержали на железнодорожном вокзале. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как задержали мужчину
- Патрульные подошли к мужчине на железнодорожном вокзале, потому что у него не было средств индивидуальной защиты.
- Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 23-летний житель Пустомытовского района.
- Во время поверхностной проверки патрульные нашли у него телефон, серийный номер которого был внесен в базу данных как похищенный.
- Телефон похитили в ноябре 2020 года у 32-летней жительницы Киева.
- Также у мужчины нашли удостоверение личности с инвалидностью с его фотографией.
- Однако в документе было указано другое имя и дата рождения, чем в паспорте нарушителя.
- Патрульные передали мужчину следователям для установления обстоятельств.
Злоумышленника задержали на железнодорожном вокзале / Фото патрульной полиции Львовщины
У мужчины нашли поддельное удостоверение / Фото патрульной полиции Львовщины
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия / Фото патрульной полиции Львовщины
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