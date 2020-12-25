Во Львове продолжают реконструировать площадь перед Оперным театром. Здесь установили первую 10-метровую скамейку. Ранее на площади построили сухой фотнтан за 1,5 миллиона долларов и высадили деревья.

Реконструкция площади перед Оперным театром во Львове постепенно подходит к своему логическому завершению. Недавно здесь установили первую 10-метровую скамейку. Теперь львовяне и гости города будут иметь, где отдохнуть и полюбоваться замечательной новогодней елкой. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Лавку установили за деньги меценатов

Согласно проекту, на площади перед Оперным театром должно быть четыре 10-метровых скамейки. Первую из них уже установили.

Первая 10-метровая скамейка возле фонтана уже установлена. Работы выполнил "ЛОЗА Торговый дом" за средства меценатов. Всего таких скамеек, в соответствии с проектом, предусмотрено 4 штуки, и все они будут стоять в тени недавно высаженных платанов,

– отметил начальник управления архитектуры и урбанистики Антон Коломейцев.

Обратите внимание! Недавно на площади перед Оперным театром высадили 8 платанов. По словам начальницы управления экологии и природных ресурсов Александры Сладковой, эта разновидность деревьев быстро растет и имеет эстетический вид.



На площади перед Оперным театром появилась первая 10-метровая скамейка / Фото Львовского горсовета