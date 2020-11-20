Во Львове 19 ноября на пешеходном переходе водитель Volkswagen Golf наехал на 41-летнего львовянина. В результате аварии мужчина травмировался и медики отвезли его в больницу.

ДТП произошло на улице Выговского около 19:15. Водителя разыскали с помощью показаний очевидцев происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как водитель сбил мужчину на пешеходном переходе

40-летний львовянин, который управлял автомобилем Volkswagen Golf, на пешеходном переходе на пересечении улиц Выговского – Головатого наехал на 41-летнего мужчину.

Водитель уехал с места ДТП. Пострадавшего львовянина медики отвезли в больницу.

Очевидцы аварии запомнили фрагмент номера и вероятную марку автомобиля.

Патрульные посмотрели камеры наблюдения и определили точный номер автомобиля и адрес его владельца.

Водителя-беглеца вызвали в участок. Там он признался, что наехал на пешехода и скрылся.

Автомобиль направили на арестплощадку.

Также водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.



Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе / Фото патрульной полиции Львовщины

Что грозит водителю

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.