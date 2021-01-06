Во Львове продолжают ремонтировать улицу Богдана Хмельницкого. Первые два участка дороги уже завершили восстанавливать, а с 11 января начинают работать на третьей – от дома №182 до заезда на автовокзал "Пивничный".

Ремонт участка улицы Хмельницкого от дома №182 до заезда на автовокзал "Пивничный" – самый сложный этап проекта. Здесь заменять коллектор, асфальт и будут менять организацию движения. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Когда перекроют часть улицы Хмельницкого

Ремонт улицы Хмельницкого во Львове проводит ООО "Онур" по заказу ЛКП "Львовавтодор". Сейчас подрядчик начинает работы на третьем участке улицы. Поэтому 11 января с 8:00 часть улицы Хмельницкого – от дома №182 до заезда на автовокзал "Пивничный" – перекроют для движения транспорта.

В 2020 году на улице Хмельницкого выполнили очень большой объем работ – отремонтировали участок от улицы Опришкивской к Олийной. Пока еще остались незначительные работы по благоустройству на участке от улицы Механичной к Олийной.

В этом году ремонтные работы на улице Хмельницкого будут сосредоточены на участке от улицы Олийной к Липинского, к кольцу. Это, наверное, будет самый сложный участок, поскольку он предусматривает замену всех коммуникаций, в частности коллекторов, замену дорожной одежды и изменение организации дорожного движения,

– рассказал представитель ЛКП "Львовавтодор" Алексей Хмель

На отремонтированной части улицы Хмельницкого установят 3 новых светофора. Первый – на перекрестке с улицей Опришкивской. Его уже установили, но пока он не начал работать. Второй светофор установят на перекрестке с улицей Механичной, а третий – перед кольцом на улицу Липинского, возле автовокзала. Благодаря третьему светофору на улице полностью изменится организация дорожного движения на перекрестке.

Коротко о ремонте на улице Богдана Хмельницкого