Во Львове изменился адрес Галицкого райотдела полиции. Раньше он был расположен на улице Мартовича. Сейчас райотдел перенесли на улицу Романчука.

Источник: полиция Львовщины

Лычаковский и Галицкий отделы полиции объединили во Львовское районное управление. Следовательно, они изменили свои адреса и номера телефонов.

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Куда перенесли Галицкий отдел полиции

Согласно организационно-штатным изменениям Главного управления Нацполиции Львовщины, во Львове реорганизовали Лычаковский и Галицкий отделы полиции. Их объединили во Львовское районное управление полиции.

Граждан, проживающих в Лычаковском и Галицком районах для личного приема, подачи заявлений и обращений нужно обратиться в отдел, расположенный на улице Романчука, 18.

Обратите внимание! Контактные номера телефонов Львовского районного управления полиции: 032-276-24-00, 096-755-18-09, 063-147-84-59 или 102.