Во Львове перенесли Галицкий райотдел полиции: детали
Во Львове изменился адрес Галицкого райотдела полиции. Раньше он был расположен на улице Мартовича. Сейчас райотдел перенесли на улицу Романчука.
Источник: полиция Львовщины
Лычаковский и Галицкий отделы полиции объединили во Львовское районное управление. Следовательно, они изменили свои адреса и номера телефонов.
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Куда перенесли Галицкий отдел полиции
Согласно организационно-штатным изменениям Главного управления Нацполиции Львовщины, во Львове реорганизовали Лычаковский и Галицкий отделы полиции. Их объединили во Львовское районное управление полиции.
Граждан, проживающих в Лычаковском и Галицком районах для личного приема, подачи заявлений и обращений нужно обратиться в отдел, расположенный на улице Романчука, 18.
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