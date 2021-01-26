Во Львове городские автобусные перевозчики хотят увеличить стоимость проезда с 7 до 14 гривен. По их мнению, такое повышение экономически обосновано. Однако во Львовском горсовете заявили, что пока не планируют удовлетворять желания перевозчиков.

Источник: ZAXID.NET

Львовские автобусные перевозчики просят горсовет повысить стоимость проезда вдвое. По их мнению, горсовет должен покрывать разницу между экономически обоснованным и реальным тарифом на проезд для пассажиров.

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Почему перевозчики хотят повысить стоимость проезда

Глава Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка рассказал, что 25 января перевозчики предоставили свои расчеты нового тарифа членам комиссии транспорта, связи и городской мобильности Львовского горсовета.

Мы просим, чтобы ЛГС выставил экономически обоснованный тариф и определил реальный тариф, который смогут оплачивать львовяне. Разницу между этими тарифами необходимо предусмотреть в городском бюджете,

– отметил Велийка.

Частные львовские перевозчики и коммунальный перевозчик "АТП-1" считают, что экономически обоснованной стоимостью проезда являются 14 гривен. Велийка добавил, что с тех пор, как в последний раз повышали стоимость проезда, изменился ряд показателей, которые влияют на тариф. В частности за это время изменились цены на топливо, газ и электроэнергию и выросла минимальная зарплата.

"С момента, когда в последний раз корректировали тариф, топливо подорожало на 20%, изменился курс доллара, подорожали запчасти, смазочные материалы, электроэнергия и газ.

Что говорят во Львовской мэрии

Глава городской комиссии транспорта, связи и городской мобильности ЛГС Игорь Зинкевич рассказал, что комиссия действительно обратилась в управление транспорта ЛГС, чтобы там рассчитали экономически обоснованный тариф. В свою очередь, перевозчики должны представить программу, по которой они должны работать, на одно из следующих заседаний.

Руководитель управления транспорта ЛГС Орест Олеськив отметил, что пока город не планирует менять тарифы на городские перевозки в пределах Львовской ОТО.

Время от времени перевозчики обращаются к городу с просьбой пересмотреть стоимость проезда в автобусах. Мы приняли их расчеты во внимание и сделаем свои, однако ни о каком увеличении стоимости проезда пока речь не идет,

– рассказал Олеськив.

Обратите внимание! Стоимость проезда в городском транспорте Львова пересматривают примерно раз в 2 года. Сначала управление транспорта вместе с перевозчиками рассчитывает новый тариф и выносит его на общественные слушания. После чего эти расчеты утверждает исполком Львовского горсовета. Последний раз стоимость проезда в автобусах выросла с 5 до 7 гривен 1 февраля 2019 года.