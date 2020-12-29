На Лычаковском кладбище во Львове 29 декабря перезахоронили останки жертв политических репрессий – узников Пересыльной тюрьмы №25. Присутствующие почтили память погибших и исполнили государственный гимн.

Останки 428 жертв политических репрессий похоронили на поле почетных захоронений №76 на Лычаковском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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Как происходило перезахоронение жертв политрепрессий

Перезахоронение происходило в сотрудничестве с Мемориальным музеем "Территория террора". Работники КП Львовского облсовета "Доля" в течение 2017–2018 годов провели эксгумацию 428 заключенных пересыльной тюрьмы №25 с территории садово-огородного кооператива "Свиточ".

Во время церемонии перезахоронения останков жертв политических репрессий присутствующие почтили память погибших возложением цветов и лампадок. После этого они исполнили гимн Украины. Также после состоялась общественная панихида.

Восстановление правды о политических репрессиях, достойное чествование их жертв является гражданским долгом каждого из нас. Люди, которые погибли от жестоких преступлений коммунистического режима, должны быть похоронены должным образом,

– отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

Смотрите фото перезахоронения жертв политических репрессий во Львове / Фото Львовского горсовета