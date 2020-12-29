Во Львове перезахоронили останки 428 жертв политических репрессий: фото
На Лычаковском кладбище во Львове 29 декабря перезахоронили останки жертв политических репрессий – узников Пересыльной тюрьмы №25. Присутствующие почтили память погибших и исполнили государственный гимн.
Останки 428 жертв политических репрессий похоронили на поле почетных захоронений №76 на Лычаковском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
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Как происходило перезахоронение жертв политрепрессий
Перезахоронение происходило в сотрудничестве с Мемориальным музеем "Территория террора". Работники КП Львовского облсовета "Доля" в течение 2017–2018 годов провели эксгумацию 428 заключенных пересыльной тюрьмы №25 с территории садово-огородного кооператива "Свиточ".
Во время церемонии перезахоронения останков жертв политических репрессий присутствующие почтили память погибших возложением цветов и лампадок. После этого они исполнили гимн Украины. Также после состоялась общественная панихида.
Восстановление правды о политических репрессиях, достойное чествование их жертв является гражданским долгом каждого из нас. Люди, которые погибли от жестоких преступлений коммунистического режима, должны быть похоронены должным образом,
– отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.
Смотрите фото перезахоронения жертв политических репрессий во Львове / Фото Львовского горсовета
Что известно о Пересыльной тюрьме №25Советская оккупационная администрация создала Пересыльную тюрьму №25 осенью 1944 года. Она была одной из крупнейших тюрем такого типа в УССР. В годы немецкой оккупации здесь было расположено "Львовское гетто". На территории тюрьмы был размещен 21 барак, помещение администрации и госпиталь. Вокруг тюрьмы были кирпичный и деревянный заборы высотой 3 метра. Основным назначением тюрьмы был сбор и этапирование заключенных в лагеря ГУЛАГа.
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