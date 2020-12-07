В центре Львова 7 декабря произошло ДТП – водитель маршрутки "Богдан" сбил пенсионерку на пешеходном преходить. Сейчас женщина находится в больнице.

Авария произошла на площади Соборной около 12:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как маршрутка сбила пенсионерку на переходе

Около 12:30 78-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на площади Соборной.

Именно в это время ее сбила маршрутка "Богдан" №37, которой управлял 49-летний житель Перемышлянского района.

Пенсионерка травмировалась, и медики "скорой" увезли ее в больницу.

Сейчас врачи устанавливают диагноз пострадавшей.

Смотрите фото, как маршрутка сбила пенсионерку / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.