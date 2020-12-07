В центре Львова на пешеходном переходе маршрутка сбила пенсионерку: фото
В центре Львова 7 декабря произошло ДТП – водитель маршрутки "Богдан" сбил пенсионерку на пешеходном преходить. Сейчас женщина находится в больнице.
Авария произошла на площади Соборной около 12:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
К теме На Львовщине произошло крупное ДТП: пострадали 3 человека – фото
Как маршрутка сбила пенсионерку на переходе
- Около 12:30 78-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на площади Соборной.
- Именно в это время ее сбила маршрутка "Богдан" №37, которой управлял 49-летний житель Перемышлянского района.
- Пенсионерка травмировалась, и медики "скорой" увезли ее в больницу.
- Сейчас врачи устанавливают диагноз пострадавшей.
Смотрите фото, как маршрутка сбила пенсионерку / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter