Nissan сбил мужчину на перекрестке улиц Шевченко – Ярослава Мудрого. Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший.

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Во Львове на пешеходном переходе сбили велосипедиста

  • На перекрестке улиц Шевченко – Ярослава Мудрого 2 июня произошло ДТП.
  • По предварительным данным, водитель Nissan Juke наехал на велосипедиста.
  • По словам очевидцев аварии, в момент столкновения пострадавший находился на пешеходном переходе.
  • Обстоятельства ДТП установят правоохранители.
  • Пока неизвестно, на сколько сильно пострадал мужчина.

У Львові на пішохідному переході Nissan збив велосипедиста: фото
Во Львове Nissan сбил велосипедиста / Фото "Варта 1"

У Львові на пішохідному переході Nissan збив велосипедиста: фото
ДТП произошло на пешеходном переходе / Фото "Варта 1"

У Львові на пішохідному переході Nissan збив велосипедиста: фото
Обстоятельства аварии установят правоохранители / Фото "Варта 1"