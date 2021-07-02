Nissan сбил мужчину на перекрестке улиц Шевченко – Ярослава Мудрого. Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший.

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Во Львове на пешеходном переходе сбили велосипедиста

На перекрестке улиц Шевченко – Ярослава Мудрого 2 июня произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель Nissan Juke наехал на велосипедиста.

По словам очевидцев аварии, в момент столкновения пострадавший находился на пешеходном переходе.

Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Пока неизвестно, на сколько сильно пострадал мужчина.

Заметьте! В Деснянском районе Киева вечером 1 июля водитель легковушки сбила мать с маленьким ребенком в коляске. Пострадавшая решила перебежать дорогу в неположенном месте.



Во Львове Nissan сбил велосипедиста / Фото "Варта 1"



ДТП произошло на пешеходном переходе / Фото "Варта 1"



Обстоятельства аварии установят правоохранители / Фото "Варта 1"