Nissan сбил мужчину на перекрестке улиц Шевченко – Ярослава Мудрого. Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший.
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Во Львове на пешеходном переходе сбили велосипедиста
- На перекрестке улиц Шевченко – Ярослава Мудрого 2 июня произошло ДТП.
- По предварительным данным, водитель Nissan Juke наехал на велосипедиста.
- По словам очевидцев аварии, в момент столкновения пострадавший находился на пешеходном переходе.
- Обстоятельства ДТП установят правоохранители.
- Пока неизвестно, на сколько сильно пострадал мужчина.
Во Львове Nissan сбил велосипедиста / Фото "Варта 1"
ДТП произошло на пешеходном переходе / Фото "Варта 1"
Обстоятельства аварии установят правоохранители / Фото "Варта 1"