Во Львове пьяная 18-летняя водительница на большой скорости снесла электроопору: эпическое видео
Пьяная 18-летняя львовянка за рулем Honda Accord снесла электроопору / Скриншот из видео патрульной полиции Львовщины
Пьяная 18-летняя львовянка, водитель Honda Accord, 16 апреля снесла электроопору. Авто девушки двигалось на большой скорости, поэтому она не смогла избежать столкновения.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Патрульные составили на водительницу 2 админпротокола.
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Проверка установила, что водительница была пьяной
- Около полуночи патрульные получили вызов на улицу Богдана Хмельницкого.
- Там произошло ДТП – 18-летняя водительница Honda Accord снесла электроопору.
- Девушка не справилась с управлением, потому что ехала на большой скорости.
- Патрульные заметили, что львовянка была пьяной.
- Проверка на приборе Drager это подтвердила. Результат – 0,74 промилле.
Смотрите видео, как пьяная 18-летняя водитель снесла электроопору:
Патрульные составили на водительницу 2 админпротокола
Полицейские составили на львовянку 2 админпротокола:
- "За управление транспортным средством в состоянии опьянения". Правонарушение наказывается штрафом в размере 10,2 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на год.
- "За нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП". Наказание за такое правонарушение – 340 гривен штрафа или от 6 месяцев до года лишения права управления транспортными средствами.
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