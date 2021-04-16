Пьяная 18-летняя львовянка, водитель Honda Accord, 16 апреля снесла электроопору. Авто девушки двигалось на большой скорости, поэтому она не смогла избежать столкновения.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Патрульные составили на водительницу 2 админпротокола. К теме Пьяный Львовский таксист ездил с водительским удостоверением отца, который умер 12 лет назад: фото Проверка установила, что водительница была пьяной Около полуночи патрульные получили вызов на улицу Богдана Хмельницкого.

Там произошло ДТП – 18-летняя водительница Honda Accord снесла электроопору.

Девушка не справилась с управлением, потому что ехала на большой скорости.

Патрульные заметили, что львовянка была пьяной.

Проверка на приборе Drager это подтвердила. Результат – 0,74 промилле. Смотрите видео, как пьяная 18-летняя водитель снесла электроопору: Патрульные составили на водительницу 2 админпротокола Полицейские составили на львовянку 2 админпротокола: "За управление транспортным средством в состоянии опьянения". Правонарушение наказывается штрафом в размере 10,2 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на год.

"За нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП". Наказание за такое правонарушение – 340 гривен штрафа или от 6 месяцев до года лишения права управления транспортными средствами. Обратите внимание! Правоохранители призывают водителей ни в коем случае не садиться нетрезвыми за руль. Алкоголь ухудшает восприятие дорожной ситуации, а это может стать причиной трагедии.