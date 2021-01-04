Во Львове 2 января пьяная водитель Peugeot 2008 устроила 2 ДТП – сначала въехала Peugeot 508, а затем ее автомобиль снес остановку общественного транспорта. С мест обеих аварий львовянка сбежала, но патрульные ее нашли.

Первая авария случилась около 20:00. Женщина въехала в Peugeot 508 и сбежала. Про это в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины. Интересно Водитель выехал на встречную: под Львовом случилась масштабная ДТП с 10 пострадавшими – фото Как пьяная женщина устроила 2 ДТП Около 20:00 патрульные получили вызов, что на улице Ярослава Осмомысла произошло ДТП.

29-летний водитель рассказал, что автомобиль Peugeot 2008 въехала в его автомобиль Peugeot 508.

После этого Peugeot 2008 скрылся с места происшествия по встречной полосе. Мужчина запомнил номерные знаки.

В то же время другой экипаж также получил сообщение о ДТП. На улице Замарстыновской похожий автомобиль снес остановку общественного транспорта и дорожные знаки.

После этого автомобиль скрылся в направлении улицы Липинского.

Правоохранители нашли на месте ДТП обломки автомобиля и номерные знаки.

Номер был идентичным тому, который запомнил мужчина, пострадавший в предыдущей ДТП. Смотрите видео, как пьяная водитель устроила 2 ДТП: Правоохранители нашли виновницу ДТП Патрульные решили обследовать прилегающие улицы. На улице Замарстыновской, где произошла второе ДТП, правоохранители нашли автомобиль Peugeot 2008. За рулем находилась 48-летняя львовянка, которая имела признаки алкогольного опьянения. Проверка на устройстве Drager показала результат 1,5 промилле. Правоохранители составили на нарушительницу 5 протоколов 2 протокола за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП;

2 протокола за побег с места ДТП;

за управление транспортным средством в состоянии опьянения.