Во Львове 26 октября патрульные задержали пьяную женщину. Она угрожала прохожим револьвером Flobert Major Berg 2.5 и даже дважды выстрелила в небо.

Патрульные задержали злоумышленницу днем на улице Патона. Обеспокоенные львовяне вызвали полицию, потому что пьяная женщина вела себя неадекватно. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как задержали пьяную женщину

На место вызова сразу выехали патрульные. Там они увидели, что злоумышленница сидит на бордюре.

Правоохранители, соблюдая меры личной безопасности, сказали женщине бросить оружие на землю и поднять руки вверх.

36-летняя львовянка послушала патрульных. Женщину задержали.

Что рассказали очевидцы происшествия

До приезда правоохранителей женщина дважды выстрелила в небо из револьвера, похожего на Flobert Major Berg 2.5. Об этом патрульным сообщили очевидцы происшествия. Да и сама львовянка не отрицала, что стреляла из револьвера. Прохожие также рассказали, что злоумышленница вела себя агрессивно, ругалась и угрожала оружием.

Обратите внимание! Револьвер Флобера не считается огнестрельным оружием. Причем человеку даже не нужно иметь разрешение на пользование этим видом оружия. Однако недавно на Львовщине из револьвера Флобера сын застрелил свою мать.

Что грозит женщине

Женщине грозит ответственность за хулиганство, совершенное с использованием оружия. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят расследование преступления.



Львовянке грозит от 3 до 7 лет за решеткой / Фото патрульной полиции Львовщины