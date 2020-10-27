Во Львове пьяная женщина угрожала прохожим оружием и стреляла в небо: фото
Во Львове 26 октября патрульные задержали пьяную женщину. Она угрожала прохожим револьвером Flobert Major Berg 2.5 и даже дважды выстрелила в небо.
Патрульные задержали злоумышленницу днем на улице Патона. Обеспокоенные львовяне вызвали полицию, потому что пьяная женщина вела себя неадекватно. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
Читайте также Во Львове киевляне грабили терминалы: их поймали с поличным – фото
Как задержали пьяную женщину
- На место вызова сразу выехали патрульные. Там они увидели, что злоумышленница сидит на бордюре.
- Правоохранители, соблюдая меры личной безопасности, сказали женщине бросить оружие на землю и поднять руки вверх.
- 36-летняя львовянка послушала патрульных. Женщину задержали.
Что рассказали очевидцы происшествия
До приезда правоохранителей женщина дважды выстрелила в небо из револьвера, похожего на Flobert Major Berg 2.5. Об этом патрульным сообщили очевидцы происшествия. Да и сама львовянка не отрицала, что стреляла из револьвера. Прохожие также рассказали, что злоумышленница вела себя агрессивно, ругалась и угрожала оружием.
Что грозит женщине
Женщине грозит ответственность за хулиганство, совершенное с использованием оружия. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят расследование преступления.
Львовянке грозит от 3 до 7 лет за решеткой / Фото патрульной полиции Львовщины