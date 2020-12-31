Во Львове пьяный 19-летний парень угрожал патрульным пистолетом: фото
Во Львове 31 декабря правоохранители задержали 19-летнего парня. Пьяный львовянин, увидев патрульных, направил на них пистолет. Теперь ему грозит тюрьма.
Оружие изъяли и направили на экспертизу. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как парень угрожал патрульным пистолетом
- Около 5: 00 на улице Сиховской патрульные оформляли админпротокол на водителя BMW за нарушение ПДД.
- Именно в это время к правоохранителям подошел пьяный парень.
- Он вытащил пистолет и направил его на патрульных.
- Полицейские задержали парня и вызвали на место инцидента следователей.
- Злоумышленником оказался 19-летний львовянин.
- Оружие, похожее на пневматический пистолет, полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Львовянин угрожал патрульным пневматическим пистолетом / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за угрозу или насилие в отношении правоохранителя. Санкция статьи предусматривает наказание – исправительные работы сроком до 2 лет, до 3 лет ограничения свободы или до 3 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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