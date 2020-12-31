Во Львове 31 декабря правоохранители задержали 19-летнего парня. Пьяный львовянин, увидев патрульных, направил на них пистолет. Теперь ему грозит тюрьма.

Оружие изъяли и направили на экспертизу. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как парень угрожал патрульным пистолетом

Около 5: 00 на улице Сиховской патрульные оформляли админпротокол на водителя BMW за нарушение ПДД.

Именно в это время к правоохранителям подошел пьяный парень.

Он вытащил пистолет и направил его на патрульных.

Полицейские задержали парня и вызвали на место инцидента следователей.

Злоумышленником оказался 19-летний львовянин.

Оружие, похожее на пневматический пистолет, полицейские изъяли и направили на экспертизу.



Львовянин угрожал патрульным пневматическим пистолетом / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за угрозу или насилие в отношении правоохранителя. Санкция статьи предусматривает наказание – исправительные работы сроком до 2 лет, до 3 лет ограничения свободы или до 3 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины