Авария произошла на улице Шевченко в 18:00. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.
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Пьяный водитель разбил 4 машины
- На улице Шевченко в 18:00 71-летний полковник милиции в отставке Петр Ганусин создал ДТП с участием 4 автомобилей.
- Мужчина ехал от центра Львова на выезд из города за рулем своего авто Volkswagen Passat.
- Известно, что водитель был пьян. Он не выбрал безопасной скорости и дистанции, поэтому вскоре столкнулся с автомобилями Opel Vectra и Mercedes, которые ехали во встречном направлении.
- От удара Mercedes отбросило назад. Он столкнулся с Nissan Leaf, который был позади.
- К счастью, в результате ДТП никто существенно не пострадал.
- У виновника аварии были определенные телесные повреждения, однако он отказался от госпитализации.
Смотрите видео момента ДТП:
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Патрульные составили на водителя 2 протокола
Патрульные составили на мужчину протокол за нарушение правил дорожного движения. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили в медучреждение. Однако там он отказался от проверки. Правоохранители составили на мужчину еще один админпротокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Полицейские не разглашают имени виновника ДТП. Однако, по информации СМИ, за рулем находился 71-летний полковник милиции в отставке Петр Ганусин.
Пьяный экс-милиционер разбил 4 машины: видео
Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции, очевидцев и Львовского НИЭКЦ МВД Украины