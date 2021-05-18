Авария произошла на улице Шевченко в 18:00. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

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Пьяный водитель разбил 4 машины

На улице Шевченко в 18:00 71-летний полковник милиции в отставке Петр Ганусин создал ДТП с участием 4 автомобилей.

Мужчина ехал от центра Львова на выезд из города за рулем своего авто Volkswagen Passat.

Известно, что водитель был пьян. Он не выбрал безопасной скорости и дистанции, поэтому вскоре столкнулся с автомобилями Opel Vectra и Mercedes, которые ехали во встречном направлении.

От удара Mercedes отбросило назад. Он столкнулся с Nissan Leaf, который был позади.

К счастью, в результате ДТП никто существенно не пострадал.

У виновника аварии были определенные телесные повреждения, однако он отказался от госпитализации.

Смотрите видео момента ДТП:

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Патрульные составили на водителя 2 протокола

Патрульные составили на мужчину протокол за нарушение правил дорожного движения. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили в медучреждение. Однако там он отказался от проверки. Правоохранители составили на мужчину еще один админпротокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Полицейские не разглашают имени виновника ДТП. Однако, по информации СМИ, за рулем находился 71-летний полковник милиции в отставке Петр Ганусин.

Интересно! Петр Ганусин начинал свою карьеру в ГАИ Львовской области. В начале 2000-х годов он был начальником НИЭКЦ при УМВД Области. В 2004 – 2005 годах Ганусин работал заместителем начальника милиции Львовщины.

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Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции, очевидцев и Львовского НИЭКЦ МВД Украины