Сейчас делом занимаются следователи. Нарушителю грозит штраф или ограничение свободы.
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Пьяный мужчина угрожал в стоматологии ножом
- Примерно в 11:00 патрульные получили вызов в стоматологическую клинику на улице Сяйво.
- Там рассказали, что врачи отказали пьяном мужчине в обслуживании.
- После этого он начал конфликтовать и отказывался покинуть помещение.
- Когда мужчина услышал, что вызывают полицию, он достал нож и стал им размахивать и угрожать.
- За 3 минуты патрульные приехали на место происшествия, однако нарушитель уже успел скрыться.
- Получив описания злоумышленника, полицейские отправились на его поиски.
- Неподалеку клиники увидели похожего мужчину.
- Патрульные его немедленно остановили. Им оказался 26-летний иностранец, проживающий во Львове.
- Во время поверхностной проверки у мужчины нашли нож.
Мужчина угрожал ножом в стоматологии / Фото патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Патрульные вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу. Предварительная квалификация события – хулиганство.
За такое правонарушение мужчине может грозить от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 5 лет ограничения свободы. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.
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Правоохранители задержали нарушителя / Фото патрульной полиции Львовщины