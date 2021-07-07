Сейчас делом занимаются следователи. Нарушителю грозит штраф или ограничение свободы.

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Пьяный мужчина угрожал в стоматологии ножом

  • Примерно в 11:00 патрульные получили вызов в стоматологическую клинику на улице Сяйво.
  • Там рассказали, что врачи отказали пьяном мужчине в обслуживании.
  • После этого он начал конфликтовать и отказывался покинуть помещение.
  • Когда мужчина услышал, что вызывают полицию, он достал нож и стал им размахивать и угрожать.
  • За 3 минуты патрульные приехали на место происшествия, однако нарушитель уже успел скрыться.
  • Получив описания злоумышленника, полицейские отправились на его поиски.
  • Неподалеку клиники увидели похожего мужчину.
  • Патрульные его немедленно остановили. Им оказался 26-летний иностранец, проживающий во Львове.
  • Во время поверхностной проверки у мужчины нашли нож.

У Львові п'яний іноземець погрожував у стоматології ножем: фото
Мужчина угрожал ножом в стоматологии / Фото патрульной полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Патрульные вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу. Предварительная квалификация события – хулиганство.

За такое правонарушение мужчине может грозить от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 5 лет ограничения свободы. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.

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У Львові п'яний іноземець погрожував у стоматології ножем: фото
Правоохранители задержали нарушителя / Фото патрульной полиции Львовщины