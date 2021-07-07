Во Львове пьяный иностранец угрожал в стоматологии ножом: фото

Львовские патрульные 7 июля задержали пьяного 26-летнего иностранца. Он угрожал ножом в стоматологии, потому что врачи отказались предоставить ему услуги.

Сейчас делом занимаются следователи. Нарушителю грозит штраф или ограничение свободы.

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Пьяный мужчина угрожал в стоматологии ножом

Примерно в 11:00 патрульные получили вызов в стоматологическую клинику на улице Сяйво.

Там рассказали, что врачи отказали пьяном мужчине в обслуживании.

После этого он начал конфликтовать и отказывался покинуть помещение.

Когда мужчина услышал, что вызывают полицию, он достал нож и стал им размахивать и угрожать.

За 3 минуты патрульные приехали на место происшествия, однако нарушитель уже успел скрыться.

Получив описания злоумышленника, полицейские отправились на его поиски.

Неподалеку клиники увидели похожего мужчину.

Патрульные его немедленно остановили. Им оказался 26-летний иностранец, проживающий во Львове.

Во время поверхностной проверки у мужчины нашли нож.



Мужчина угрожал ножом в стоматологии / Фото патрульной полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Патрульные вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу. Предварительная квалификация события – хулиганство.

За такое правонарушение мужчине может грозить от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 5 лет ограничения свободы. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.

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Правоохранители задержали нарушителя / Фото патрульной полиции Львовщины