Во Львове посреди дороги пьяный мужчина разбил 2 машины и избил водителей: фото
Во Львове пьяный мужчина разбил 2 машины посреди дороги / Полиция Львовской области
Во Львове 15 февраля правоохранители задержали пьяного 30-летнего мужчину. Он разбил 2 машины посреди улицы и избил водителей.
Источник:Полиция Львовской области
Инцидент произошел около 20: 00 на улице Стрыйской. Правоохранители открыли уголовное производство.
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Как пьяный мужчина побил машины
- Около 20:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Стрыйской неизвестный мужчина ведет себя неадекватно.
- Он вышел на дорогу, повредил несколько автомобилей и избил водителей.
- На место вызова выехали следователи и патрульные.
- Правоохранители нашли мужчину, о котором им сообщали. Злоумышленником оказался 30-летний житель одного из сел Стрыйского района.
- Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Полицейские установили, что мужчина повредил автомобили BMW и Skoda.
- Злоумышленник бил машины по лобовому стеклу и капоту.
- Также мужчина нанес несколько ударов водителям поврежденных авто, львовянам в возрасте 30 и 32 года.
На Стрыйской пьяный мужчина разбил 2 автомобиля / Фото полиции Львовской области
Что грозит мужчине
Правоохранители открыли уголовное производство за "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание – от 17 до 34 тысяч гривен штрафа, арест сроком до 6 месяцев или до 5 лет ограничения свободы.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.
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