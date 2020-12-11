Во Львове пьяный мужчина упал под поезд: ему отрезало ногу
На Главном железнодорожном вокзале Львова 10 декабря пьяный мужчина упал под поезд. В результате происшествия ему отрезало ногу. Однако мужчине повезло, что рядом были патрульные, которые не дали ему истечь кровью до приезда медиков.
Инцидент произошел около 22:28 на перроне №3 Главного железнодорожного вокзала Львова. Мужчина упал под поезд сообщением Львов – Одесса. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина упал под поезд
- Пьяный мужчина упал под колеса вагона при отправлении пассажирского поезда сообщением Львов – Одесса с перрона №3 Главного железнодорожного вокзала Львова.
- В результате происшествия 55-летнему жителю Одесской области отрезало стопу левой ноги. У мужчины началась критическое кровотечение.
- Однако патрульные инспекторы Любомир Канафоцкий и Юрий Суряк помогли пострадавшему.
- Полицейские, не теряя ни минуты, достали турникет и закрепили его. Кровотечение удалось остановить.
- На место происшествия приехали медики скорой помощи.
- Мужчину отвезли в больницу. Машину скорой сопровождал патруль.
Инспекторы Любомир Канафоцкий и Юрий Суряк помогли мужчине / Фото патрульной полиции Львовщины
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