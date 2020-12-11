На Главном железнодорожном вокзале Львова 10 декабря пьяный мужчина упал под поезд. В результате происшествия ему отрезало ногу. Однако мужчине повезло, что рядом были патрульные, которые не дали ему истечь кровью до приезда медиков.

Инцидент произошел около 22:28 на перроне №3 Главного железнодорожного вокзала Львова. Мужчина упал под поезд сообщением Львов – Одесса. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины. Интересно Резня под Львовом: в Винниках задержали злоумышленника – фото Как мужчина упал под поезд Пьяный мужчина упал под колеса вагона при отправлении пассажирского поезда сообщением Львов – Одесса с перрона №3 Главного железнодорожного вокзала Львова.

В результате происшествия 55-летнему жителю Одесской области отрезало стопу левой ноги. У мужчины началась критическое кровотечение.

Однако патрульные инспекторы Любомир Канафоцкий и Юрий Суряк помогли пострадавшему.

Полицейские, не теряя ни минуты, достали турникет и закрепили его. Кровотечение удалось остановить.

На место происшествия приехали медики скорой помощи.

Мужчину отвезли в больницу. Машину скорой сопровождал патруль. Обратите внимание! Железнодорожный вокзал – это зона особой опасности. Чтобы сохранить свою жизнь и здоровье нужно придерживаться несложных правил: не перебегайте пути в неположенных местах, не подходите к краю перрона и будьте особенно внимательны при отправке или прибытии поездов. Также не стоит ходить по перрону в состоянии алкогольного опьянения, потому что алкоголь нарушает координацию движений и притупляет чувство опасности.

Инспекторы Любомир Канафоцкий и Юрий Суряк помогли мужчине / Фото патрульной полиции Львовщины