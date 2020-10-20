На улице Трилевского пьяный водитель Citroen Berlingo 19 октября не справился с управлением и протаранил электроопору. Полицейским он рассказал, что спешил забрать своего ребенка с учебы.

Правоохранители предложили 50-летнему водителю пройти тест на алкоголь. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львова. Читайте также Масштабное ДТП на Львовщине с участием 2 автобусов: пострадали 10 пассажиров – фото Как мужчина протаранил столб Инцидент произошел вечером 19 октября на Сыхове. Львовянин, который управлял автомобилем Citroen Berlingo, протаранил электроопору с такой силой, что столб упал.

Патрульные, которые приехали по вызову на место происшествия, сразу поняли, что мужчина пьян. Они предложили ему пройти проверку на алкоголь.

Мужчина согласился пройти тест, но только в медучреждении. Проверка трезвости львовянина выявила значительное превышение алкоголя в крови – 1,66 промилле.

Мужчина объяснил, куда он так спешил. Оказалось, что он ехал забирать своего ребенка с учебы.

Жена пьяного водителя приехала в участок. Она уверяла правоохранителей, что ничего не знала о состоянии своего мужа.

Мужчина въехал в столб и тот упал / Фото патрульной полиции Львова Правоохранители составили на мужчину 2 протокола: За управление транспортным средством в состоянии опьянения;

и за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Также, полицейские вынесли на нарушителя постановление за управление автомобилем без необходимых документов. Интересно! Всего ночью 19 октября патрульные оформили 10 протоколов на пьяных водителей. В полиции призывают не нарушать правил дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это смертельно опасно!

Мужчина рассказал полицейским, что ехал забирать ребенка / Фото Патрульной полиции Львова