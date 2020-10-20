Во Львове пьяный мужчина врезался в столб: ехал забирать ребенка с учебы — фото
На улице Трилевского пьяный водитель Citroen Berlingo 19 октября не справился с управлением и протаранил электроопору. Полицейским он рассказал, что спешил забрать своего ребенка с учебы.
Правоохранители предложили 50-летнему водителю пройти тест на алкоголь. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львова.
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Как мужчина протаранил столб
- Инцидент произошел вечером 19 октября на Сыхове. Львовянин, который управлял автомобилем Citroen Berlingo, протаранил электроопору с такой силой, что столб упал.
- Патрульные, которые приехали по вызову на место происшествия, сразу поняли, что мужчина пьян. Они предложили ему пройти проверку на алкоголь.
- Мужчина согласился пройти тест, но только в медучреждении. Проверка трезвости львовянина выявила значительное превышение алкоголя в крови – 1,66 промилле.
- Мужчина объяснил, куда он так спешил. Оказалось, что он ехал забирать своего ребенка с учебы.
- Жена пьяного водителя приехала в участок. Она уверяла правоохранителей, что ничего не знала о состоянии своего мужа.
Мужчина въехал в столб и тот упал / Фото патрульной полиции Львова
Правоохранители составили на мужчину 2 протокола:
- За управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- и за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.
Также, полицейские вынесли на нарушителя постановление за управление автомобилем без необходимых документов.
Мужчина рассказал полицейским, что ехал забирать ребенка / Фото Патрульной полиции Львова
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