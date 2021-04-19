В одном из львовских парков 18 апреля пьяный львовянин напал на патрульных. Мужчина избил их во время задержания. Оба полицейских были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

Инцидент произошел около 18:00 в парке имени Ивана Франко. Сейчас правонарушитель находится в изоляторе. Интересно В Черкассах мужчина избил кондуктора троллейбуса и сбежал через форточку: возмутительное видео Мужчина напал на патрульных Около 18:00 патрульным поступило сообщение о драке в парке имени Ивана Франко.

Во время задержания один из нарушителей вел себя агрессивно. Он начал отбиваться от полицейских.

Однако 27-летнего мужчину все же удалось задержать.

Львовянин находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вел себя неадекватно.

Правоохранители установили, что он отбывает условный срок наказания за грабеж.

Также полицейские выяснили, что мужчина является неоднократно судимым.

В результате инцидента оба патрульных были вынуждены обратиться за медпомощью к врачам.

Львовянин напал на полицейских / Фото патрульной полиции Львовщины Заметьте Пьяный львовский таксист ездил с водительским удостоверением отца, умершего 12 лет назад: фото Злоумышленник сейчас находится в изоляторе Патрульные задержали мужчину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители проводят досудебное расследование. Львовянину грозит ответственность за "умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому". Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Злоумышленника поместили в изолятор / Фото патрульной полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото патрульной полиции Львовщины