Во Львове пьяный неадекватный мужчина избил патрульных: фото
В одном из львовских парков 18 апреля пьяный львовянин напал на патрульных. Мужчина избил их во время задержания. Оба полицейских были вынуждены обратиться за помощью к медикам.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел около 18:00 в парке имени Ивана Франко. Сейчас правонарушитель находится в изоляторе.
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Мужчина напал на патрульных
- Около 18:00 патрульным поступило сообщение о драке в парке имени Ивана Франко.
- Во время задержания один из нарушителей вел себя агрессивно. Он начал отбиваться от полицейских.
- Однако 27-летнего мужчину все же удалось задержать.
- Львовянин находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вел себя неадекватно.
- Правоохранители установили, что он отбывает условный срок наказания за грабеж.
- Также полицейские выяснили, что мужчина является неоднократно судимым.
- В результате инцидента оба патрульных были вынуждены обратиться за медпомощью к врачам.
Львовянин напал на полицейских / Фото патрульной полиции Львовщины
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Злоумышленник сейчас находится в изоляторе
Патрульные задержали мужчину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители проводят досудебное расследование.
Львовянину грозит ответственность за "умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому". Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Злоумышленника поместили в изолятор / Фото патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото патрульной полиции Львовщины
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