Во Львове пьяный полицейский спровоцировал ДТП: его уволят из полиции
Во Львове 3 февраля произошло ДТП. За рулем одной из машин находился пьяный полицейский. Правоохранители уже назначили служебное расследование, по результатам которого мужчину уволят из полиции.
Источник: полиция Львовщины
Авария произошла около 19:00 на улице Венгерской. В результате ДТП никто не пострадал.
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Как произошло ДТП
- Около 19:00 на улице Венгерской водитель Skoda, 39-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, не придерживался бокового интервала и столкнулся с автомобилем Киа.
- За рулем Киа находился 43-летний львовянин.
- В результате аварии никто не пострадал.
- Правоохранители установили, что водитель Skoda управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейского уволят с работы
В полиции быстро отреагировали на поступок своего сотрудника.
По факту совершения сотрудником полиции ДТП и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения назначено служебное расследование, по результатам которого он будет уволен из полиции,
– отметил начальник ГУНП Львовщины полковник полиции Василий Виконский.
Правоохранители составили на своего коллегу 2 административных протокола:
- за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств;
- за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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