Во Львове 3 февраля произошло ДТП. За рулем одной из машин находился пьяный полицейский. Правоохранители уже назначили служебное расследование, по результатам которого мужчину уволят из полиции.

Источник: полиция Львовщины

Авария произошла около 19:00 на улице Венгерской. В результате ДТП никто не пострадал.

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Как произошло ДТП

Около 19:00 на улице Венгерской водитель Skoda, 39-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, не придерживался бокового интервала и столкнулся с автомобилем Киа.

За рулем Киа находился 43-летний львовянин.

В результате аварии никто не пострадал.

Правоохранители установили, что водитель Skoda управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейского уволят с работы

В полиции быстро отреагировали на поступок своего сотрудника.

По факту совершения сотрудником полиции ДТП и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения назначено служебное расследование, по результатам которого он будет уволен из полиции,

– отметил начальник ГУНП Львовщины полковник полиции Василий Виконский.

Правоохранители составили на своего коллегу 2 административных протокола: