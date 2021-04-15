Во Львове 15 апреля патрульные остановили машину, за рулем которой находился пьяный таксист. В начале марта мужчину лишили водительского удостоверения. Находчивый таксист продолжил работать с удостоверением своего умершего отца.

Мужчине грозит более 50 тысяч гривен штрафа. Также, по решению суда, у него могут изъять авто.

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Пьяный таксист ездил с водительским удостоверением умершего отца

Львовские патрульные ночью 15 апреля из-за нарушения водителем правил дорожного движения остановили машину Dacia Sandero.

Мужчина показал полицейским водительское удостоверение 82-летнего мужчины .

. Однако на фото был изображен водитель и он сам назвал значительно младший возраст.

и он сам назвал значительно младший возраст. Патрульные поняли, что документ был поддельный .

. Мужчина начал очень нервничать и угрожать уничтожить удостоверение.

Полицейские установили, что нарушителем был 47-летний львовянин, которого суд в начале марта лишил водительского удостоверения за то, что он совершил ДТП в состоянии опьянения.

за то, что он совершил ДТП в состоянии опьянения. На водителя составили еще один протокол за нетрезвую езду, но суд пока его не рассмотрел.

Мужчина признался, что подделал удостоверение умершего 12 лет назад отца, чтобы работать таксистом .

умершего 12 лет назад отца, чтобы . Патрульные заметили, что водитель был пьян. Проверка на приборе Drager показала результат – 0,55 промилле.



Таксист ездил с удостоверением умершего отца / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Таксисту грозит немалый штраф

Патрульные составили на водителя админпротокол за повторное в течение года управление автомобилем в состоянии опьянения. За такое правонарушение ему грозит 34 тысячи гривен штрафа с лишением водительского удостоверения на 3 года и изъятием автомобиля.

Также на него вынесли постановление за "управление автомобилем человеком, который не имеет такого права". Штраф за это правонарушение составляет 20,4 тысячи гривен. Правоохранители изъяли у мужчины водительское удостоверение, выданное на его умершего отца.



Мужчине грозит немалый штраф / Фото Патрульной полиции Львовщины​

У таксиста изъяли водительское удостоверение / Фото патрульной полиции Львовщины