Инцидент произошел на улице Любинской. На защиту водителя пришла его жена, однако ей не удалось убедить полицейских отпустить мужа домой.

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Авто таксиста остановили за нарушение ПДД

Патрульные получили вызов, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo нарушил правила дорожного движения на улице Любинской.

Вскоре полицейские остановили машину.

За рулем Chevrolet находился 59-летний львовянин, который работает таксистом.

Патрульные заметили, что он был пьян.

Оказалось, что правоохранители остановили авто мужчины, когда он уже доехал до своего дома.

На защиту львовянина вышла жена. Она просила правоохранителей отпустить его домой и простить ему нарушение.

Интересно! Всего 13 мая патрульные составили 11 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.



Во Львове водитель заснул в присутствии полицейских / Фото Патрульной полиции Львовщины

Водитель уснул во время составления админпротоколов

За инцидентом наблюдали прохожие. В их присутствии мужчина отказался от проверки на состояние опьянения. Когда жена водителя поняла, что не может повлиять на патрульных, она начала давить на свидетелей. Однако даже это ей не помогло.

Патрульные начали оформлять на львовянина протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и постановления за нарушение других ПДД. Внезапно они заметили, что мужчина просто заснул в своем автомобиле. Поэтому правоохранителям пришлось разбудить львовянина, чтобы вручить ему админматериалы.

Обратите внимание! Во Львове 7 мая патрульные остановили машину Lexus, за рулем которой находилась пьяная водитель. Женщину еще раньше лишили водительского удостоверения за нетрезвую езду. Львовянка вела себя неадекватно, а потом напала на полицейскую.