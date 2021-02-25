Во Львове 24 февраля пьяный водитель трактора спровоцировал ДТП. Мужчина не заметил машины Hyundai, которая была позади, и въехал в нее.

Инцидент произошел на площади Петрушевича. На водителя трактора составили 2 протокола. К теме На Львовщине произошло тройное ДТП: есть пострадавшие – фото Как произошло ДТП На площади Петрушевича 36-летний львовянин, управляя трактором, не заметил и не услышал сигнал предупреждения от водителя Hyundai, который был позади.

Мужчина задним ходом въехал в машину.

Пострадавший сразу вызвал патрульных.

Когда полицейские приехали на место вызова, то сразу увидели, что водитель трактора был пьян.

Мужчина пытался пешком убежать от патрульных, однако его попытки были тщетными.

Проверка на приборе Drager показала результат 2,29 промилле, что в почти 11 раз превышает разрешенную норму алкоголя.

На нарушителя составили 2 протокола: за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП" и за "управление транспортным средством в состоянии опьянения". Интересно! В полиции рассказали, что 24 февраля патрульные составили 22 протокола на пьяных водителей. Только в течение ночи таких нарушителей было 17. Правоохранители удивлены этими цифрами, ведь 24 февраля был будничный день. Смотрите видео задержания пьяного тракториста:

Пьяный водитель трактора въехал в Hyundai / Фото Патрульной полиции Львовщины

Тест на алкоголь показал 2,29 промилле / Фото Патрульной полиции Львовщины

На нарушителя составили 2 протокола / Фото Патрульной полиции Львовщины