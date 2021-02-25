Во Львове очень пьяный тракторист задним ходом влетел в Hyundai – эпическое видео
Во Львове пьяный водитель трактора спровоцировал ДТП / Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 24 февраля пьяный водитель трактора спровоцировал ДТП. Мужчина не заметил машины Hyundai, которая была позади, и въехал в нее.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел на площади Петрушевича. На водителя трактора составили 2 протокола.
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Как произошло ДТП
- На площади Петрушевича 36-летний львовянин, управляя трактором, не заметил и не услышал сигнал предупреждения от водителя Hyundai, который был позади.
- Мужчина задним ходом въехал в машину.
- Пострадавший сразу вызвал патрульных.
- Когда полицейские приехали на место вызова, то сразу увидели, что водитель трактора был пьян.
- Мужчина пытался пешком убежать от патрульных, однако его попытки были тщетными.
- Проверка на приборе Drager показала результат 2,29 промилле, что в почти 11 раз превышает разрешенную норму алкоголя.
- На нарушителя составили 2 протокола: за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП" и за "управление транспортным средством в состоянии опьянения".
Смотрите видео задержания пьяного тракториста:
Пьяный водитель трактора въехал в Hyundai / Фото Патрульной полиции Львовщины
Тест на алкоголь показал 2,29 промилле / Фото Патрульной полиции Львовщины
На нарушителя составили 2 протокола / Фото Патрульной полиции Львовщины
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