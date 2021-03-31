Во Львове пьяный виновник ДТП пытался откупиться от патрульных за 1000 долларов: видео
Львовские правоохранители 31 марта задержали пьяного водителя. Мужчина совершил ДТП и пытался дать патрульным 1000 долларов взятки.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Патрульные составили на водителя 3 админпротокола. Также мужчине грозит уголовная ответственность за попытку дать взятку правоохранителям.
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Водитель давал 10 тысяч гривен взятки, а затем – повысил ставки
- Около 1:00 патрульные получили вызов на улицу Выговского.
- Там, по словам заявительницы, водитель вылетел на тротуар и сбил знаки. После этого мужчина вместе с пешеходами оттолкнул авто обратно на проезжую часть.
- Патрульные сразу выехали на место вызова. Там они увидели разбитый автомобиль Zaz Lanos, а рядом такси, которое уже начало уезжать.
- Полицейские его остановили и увидели на заднем сиденье виновника аварии.
- 41-летний львовянин был пьян.
- Мужчина уверял, что употреблял алкоголь после ДТП. После этого он снова демонстративно выпил.
- Проверка в медучреждении показала результат 1,97 промилле.
- При оформлении админпротоколов, мужчина предложил патрульным 10 тысяч гривен взятки.
- По мнению водителя, патрульные за деньги должны были отпустить его и вернуть водительское удостоверение.
- Правоохранители предупредили мужчину об уголовной ответственности.
- Однако это львовянина не остановило и он предложил 1000 долларов взятки.
Смотрите видео, как водитель пытался откупиться от патрульных:
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Водителю грозит уголовная ответственность
Патрульные составили на водителя 3 протокола:
- "Употребление алкоголя лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП до проверки на состояние опьянения";
- "Нарушение ПДД, повлекшее ДТП";
- "Оставление места дорожно-транспортного происшествия".
На место происшествия вызвали следователей. Львовянину грозит уголовная ответственность за "предложение неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание – от 8,5 до 12,75 тысячи гривен штрафа, ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет или лишение свободы на тот же срок.
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