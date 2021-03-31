Львовские правоохранители 31 марта задержали пьяного водителя. Мужчина совершил ДТП и пытался дать патрульным 1000 долларов взятки.

Патрульные составили на водителя 3 админпротокола. Также мужчине грозит уголовная ответственность за попытку дать взятку правоохранителям.

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Водитель давал 10 тысяч гривен взятки, а затем – повысил ставки

Около 1:00 патрульные получили вызов на улицу Выговского.

Там, по словам заявительницы, водитель вылетел на тротуар и сбил знаки. После этого мужчина вместе с пешеходами оттолкнул авто обратно на проезжую часть.

Патрульные сразу выехали на место вызова. Там они увидели разбитый автомобиль Zaz Lanos, а рядом такси, которое уже начало уезжать.

Полицейские его остановили и увидели на заднем сиденье виновника аварии.

41-летний львовянин был пьян.

Мужчина уверял, что употреблял алкоголь после ДТП. После этого он снова демонстративно выпил.

Проверка в медучреждении показала результат 1,97 промилле.

При оформлении админпротоколов, мужчина предложил патрульным 10 тысяч гривен взятки.

По мнению водителя, патрульные за деньги должны были отпустить его и вернуть водительское удостоверение.

Правоохранители предупредили мужчину об уголовной ответственности.

Однако это львовянина не остановило и он предложил 1000 долларов взятки.

Смотрите видео, как водитель пытался откупиться от патрульных:

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Водителю грозит уголовная ответственность

Патрульные составили на водителя 3 протокола:

"Употребление алкоголя лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП до проверки на состояние опьянения";

"Нарушение ПДД, повлекшее ДТП";

"Оставление места дорожно-транспортного происшествия".

На место происшествия вызвали следователей. Львовянину грозит уголовная ответственность за "предложение неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание – от 8,5 до 12,75 тысячи гривен штрафа, ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет или лишение свободы на тот же срок.

Обратите внимание! В селе Росоша Липовецкого района Винницкой области 30 марта произошла ужасная авария с участием пьяного водителя пикапа Skoda и 2 детей на велосипедах. В результате ДТП погибли ребята 2013 и 2014 годов рождения.