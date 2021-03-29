Во Львове могут остановить общественный транспорт из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Во Львове продолжает расти количество больных коронавирусом. Поэтому в городе остро встал вопрос об ограничении движения общественного транспорта и закрытии детских садов.
Источник:Львовский горсовет
Львовщина с 25 марта вошла в красную зону. Сейчас общественный транспорт во Львове курсирует в карантинном режиме.
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Во Львове могут остановить общественный транспорт
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что ситуация с коронавирусом в городе – сложная. Количество больных, нуждающихся в госпитализации, продолжает расти. По словам Садового, в городе по состоянию на 29 марта будет занято 1000 коек для больных ковидом из 1300.
Из 1300 коек, которые в городских больницах есть для пациентов с COVID-19, по состоянию на сегодня будет занято уже 1000. Хорошо, что мы прогнозировали такую ситуацию и уже увеличиваем этот резерв. Сейчас стоит задача иметь 2000 таких койкомест,
– добавил мэр.
Городской голова отметил, что несмотря локдаун динамика заболеваемости коронавирусом в городе не спадает, а наоборот растет. Поэтому во Львове пока никакого ослабления карантина не будет.
"Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта. Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации", – заявил Садовый.
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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 49,87 тысячи человек. Более 38,63 тысячи больных уже выздоровели, а 1230 – умерли.
- По решению государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Львовщина 25 марта перешла в красную зону.
- Следовательно, в области запретили работу непродовольственных рынков, заведений общепита (кроме онлайн-заказов и работы "на вынос"), ТРЦ, развлекательных заведений, ночных клубов и любые массовые мероприятия.
- Местные комиссии ТЭБ и ЧС могут расширять перечень карантинных ограничений.
- На время карантина школьники учатся дистанционно.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала
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