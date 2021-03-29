Во Львове продолжает расти количество больных коронавирусом. Поэтому в городе остро встал вопрос об ограничении движения общественного транспорта и закрытии детских садов.

Львовщина с 25 марта вошла в красную зону. Сейчас общественный транспорт во Львове курсирует в карантинном режиме.

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Во Львове могут остановить общественный транспорт

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что ситуация с коронавирусом в городе – сложная. Количество больных, нуждающихся в госпитализации, продолжает расти. По словам Садового, в городе по состоянию на 29 марта будет занято 1000 коек для больных ковидом из 1300.

Из 1300 коек, которые в городских больницах есть для пациентов с COVID-19, по состоянию на сегодня будет занято уже 1000. Хорошо, что мы прогнозировали такую ситуацию и уже увеличиваем этот резерв. Сейчас стоит задача иметь 2000 таких койкомест,

– добавил мэр.

Городской голова отметил, что несмотря локдаун динамика заболеваемости коронавирусом в городе не спадает, а наоборот растет. Поэтому во Львове пока никакого ослабления карантина не будет.

"Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта. Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации", – заявил Садовый.

Обратите внимание! Сейчас общественный транспорт во Львове работает в обычном карантинном режиме – водители должны перевозить пассажиров в масках только на сидячих местах.

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 49,87 тысячи человек. Более 38,63 тысячи больных уже выздоровели, а 1230 – умерли.

По решению государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Львовщина 25 марта перешла в красную зону.

Следовательно, в области запретили работу непродовольственных рынков, заведений общепита (кроме онлайн-заказов и работы "на вынос"), ТРЦ, развлекательных заведений, ночных клубов и любые массовые мероприятия.

Местные комиссии ТЭБ и ЧС могут расширять перечень карантинных ограничений.

На время карантина школьники учатся дистанционно.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала