Во Львове планируют обустроить 2 дополнительных центра вакцинации: когда они начнут работать

Львовский горсовет хочет открыть 2 дополнительных центра вакцинации. Их планируют обустроить в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко, ведь эти локации больше всего отвечают всем требованиям.

По состоянию на 8 июня во Львове от коронавируса провакцинировали почти 45 тысяч человек. В течение выходных, 5 и 6 июня, в центре вакцинации на "Арене Львов" прививки получили 2447 львовян.

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Во Львове планируют развернуть еще 2 центра вакцинации

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что развертывание центров вакцинации горсовет начал совместно с ИТ кластером. Первый из них уже успешно функционирует на "Арене Львов".

Там бригады полноценно работают уже вторые выходные. Видим, что сегодня динамика нам позволяет открывать еще дополнительные центры вакцинации,

– отметил чиновник.

По его словам, во Львове уже готовят дополнительные локации для открытия временных центров вакцинации.

"Предварительно речь идет о ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко, сейчас согласовываем все детали и финализируем решение. Завтра будем с Минздравом согласовывать все детальные инструкции и приступать к работе", – добавил Москаленко.

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ТРЦ Forum Lviv и Центр Довженко выбрали из-за их размещения

По словам Москаленко, ТРЦ Forum Lviv несколько недель назад тестировался для возможного открытия там мобильного пункта вакцинации.

"Там есть третий этаж, где согласно со всеми протоколами можно сделать заход и выход с разных сторон, место для 3 бригад медиков и установления специального обозначения. Если все согласует министерство, то эта локация будет использоваться на выходных (12 – 13 июня – 24 канал) для вакцинации", – добавил заместитель мэра.

Москаленко отметил, что в Центре Довженко есть еще больше вариантов, где можно развернуть центр вакцинации – большая сцена, первый и второй этажи. Однако на время работы центра важно, чтобы там не проводили различных мероприятий и концертов.

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Центры планируют открыть и в школах

Москаленко рассказал, что во Львове есть 36 бригад, которые проводят вакцинацию от коронавируса. Они будут работать и в стационарных пунктах и во временных центрах вакцинации.

"Преимущественно будут работать по три бригады на локации в две смены. Открытие новых локаций вызвано тем, чтобы было большее удобство для жителей", – добавил чиновник.

По его словам, если количество вакцины будет достаточным, то после завершения обучения и проведения ВНО временные центры вакцинации планируют обустраивать в школах. Так во Львове хотят увеличить количество провакцинированных и упростить логистику.

Центры вакцинации также откроют в 4 городах Львовщины

Прививки в центрах вакцинации проводят только в выходные. Желающих вакцинируют препаратом CoronaVac. На "Арене Львов" прививки делают людям, которые записались в приложении "Дия", и тем, кто пришел вакцинироваться в порядке живой очереди.

По информации "Львовского портала", в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде также планируют развернуть центры вакцинации. Региональный координатор по вакцинации против COVID-19 в Львовской области Олег Когут рассказал, что сейчас специалисты выбирают локации для будущих центров.

Планируем расширять географию центров вакцинации на территории области. Сейчас обсуждается вопрос открытия таких центров вакцинации в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде,

– отметил Когут.

По его словам, как минимум два центра вакцинации точно удастся обустроить. Их разместят в Дрогобыче и Стрые.

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