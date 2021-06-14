Центры вакцинации работают только в субботу и воскресенье. Там вакцинируют всех желающих, которые записались на прививки через "Дия".

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Во Львове могут появиться еще несколько центров вакцинации

Два дополнительных центра вакцинации, в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко, начали работать 12 июня. За выходные в городе сделали прививки почти 3 тысячам человек, а в области – более 4 тысячам жителей.

На выходных во Львове заработали дополнительные 2 центра вакцинации. Они успешно работали – за 2 дня было провакцинировано почти 3 тысячи человек. Думаю, что количество прививок будет еще расти, ведь привозят больше вакцин,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, каждый желающий вакцинироваться от коронавируса может обратиться к семейному врачу или записаться в очередь на прививку через "Дия". Садовый отметил, что во Львове, вероятно, увеличат количество пунктов вакцинации для комфорта горожан.

Обратите внимание! По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, если вакцины от коронавируса будет достаточно, то после завершения обучения и проведения ВНО временные центры вакцинации планируют обустраивать в школах. Так, во Львове хотят увеличить количество вакцинированных и упростить логистику.

Коротко о центрах вакцинации во Львове

В мае на "Арене Львов" открыли первый центр вакцинации. Каждые выходные здесь делают прививки людям, которые записались в очередь на прививки через "Дия".

В первые 2 дня работы на "Арене Львов" вакцинировали более 1000 человек.

Желающие привиться могут доехать туда на бесплатном автобусе.

Чтобы сделать прививку от коронавируса в Центре Довженко, регистрироваться в "Дия" не нужно. Достаточно лишь иметь декларацию с семейным врачом. Вакцинацию проводят только в выходные дни с 10:00 до 15:00.

В свою очередь, в ТРЦ Forum Lviv вакцинируют только тех, кто зарегистрировался в "Дия". Там также проводят прививки только в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00.

На Львовщине планируют открыть еще 4 центра вакцинации – в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде.

Прививки всем желающим делают препаратом CoronaVac. Его эффективность после введения двух доз достигает 83,5%.

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Сравнение вакцин от коронавируса / инфографика 24 канала