Во Львове планируют открыть дополнительные центры вакцинации: где они могут появиться

Сейчас во Львове работают 3 центра вакцинации от коронавируса – на "Арене Львов", в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко. Однако, чтобы увеличить количество привитых, в городе планируют развернуть еще несколько центров.

Центры вакцинации работают только в субботу и воскресенье. Там вакцинируют всех желающих, которые записались на прививки через "Дия".

К теме Регистрация в "Дия" теперь необязательна: как во Львове будут работать центры вакцинации

Во Львове могут появиться еще несколько центров вакцинации

Два дополнительных центра вакцинации, в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко, начали работать 12 июня. За выходные в городе сделали прививки почти 3 тысячам человек, а в области – более 4 тысячам жителей.

На выходных во Львове заработали дополнительные 2 центра вакцинации. Они успешно работали – за 2 дня было провакцинировано почти 3 тысячи человек. Думаю, что количество прививок будет еще расти, ведь привозят больше вакцин,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, каждый желающий вакцинироваться от коронавируса может обратиться к семейному врачу или записаться в очередь на прививку через "Дия". Садовый отметил, что во Львове, вероятно, увеличат количество пунктов вакцинации для комфорта горожан.

Коротко о центрах вакцинации во Львове

В мае на "Арене Львов" открыли первый центр вакцинации. Каждые выходные здесь делают прививки людям, которые записались в очередь на прививки через "Дия".

В первые 2 дня работы на "Арене Львов" вакцинировали более 1000 человек.

Желающие привиться могут доехать туда на бесплатном автобусе.

Чтобы сделать прививку от коронавируса в Центре Довженко, регистрироваться в "Дия" не нужно. Достаточно лишь иметь декларацию с семейным врачом. Вакцинацию проводят только в выходные дни с 10:00 до 15:00.

В свою очередь, в ТРЦ Forum Lviv вакцинируют только тех, кто зарегистрировался в "Дия". Там также проводят прививки только в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00.

На Львовщине планируют открыть еще 4 центра вакцинации – в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде.

Прививки всем желающим делают препаратом CoronaVac. Его эффективность после введения двух доз достигает 83,5%.

По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, если вакцины от коронавируса будет достаточно, то после завершения обучения и проведения ВНО временные центры вакцинации планируют обустраивать в школах. Так, во Львове хотят увеличить количество вакцинированных и упростить логистику.

Заметьте В Украине за сутки 22 219 человек получили прививки против коронавируса



Сравнение вакцин от коронавируса / инфографика 24 канала