Во Львове планируют возвести новую автостанцию №4: когда и где начнется строительство

На улице Шевченко во Львове планируют построить новую автостанцию №4. Ее необходимо создать, чтобы упорядочить движение пригородных и междугородных автобусных маршрутов в Яворовском направлении.

Участок, на котором хотят возвести новую АС, сейчас находится собственности АО "Укрзализныця". Его планируют передать Львовскому горсовету.

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Во Львове хотят построить новую АС №4

Представители ЛОГА, Львовского горсовета и "Львовской железной дороги" 24 июня встретились на выездном совещании относительно строительства автостанции №4.

Они убеждены, что наиболее перспективным для строительства АС является участок площадью 0,336 гектара на нечетной стороне улицы Шевченко напротив домов №140 – 142.

Однако сейчас владельцем этой земли является Укрзализныця.

Поэтому ЛОГА в кратчайшие сроки должна направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины относительно передачи этого участка ЛГС.

Сейчас АС №4 расположена на улице Шевченко, 152, возле Яновского кладбища. Раньше ее хотели перенести в квазикольца на этой же улице.



Во Львове хотят построить новую АС №4 / Фото управления транспорта и связи ЛОГА

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Студент "Львовской политехники" создал проект новой АС №4

По информации "Львовского портала", студент Национального университета "Львовская политехника" Виталий Дяк создал современный концепт автостанции №4. Он готов бесплатно подарить его городу. По словам студента, он выбрал проект реконструкции автостанции №4 как тему своей дипломной работы.

Предлагаю данную станцию разместить на территории, которая сейчас принадлежит Укрзализныце. Как мне известно, львовский горсовет ведет переговоры о его выкупе. Данный участок имеет хорошую локацию, где пересекаются несколько видов общественного транспорта – трамваи, автобусы и поезда,

– отметил Дяк.

Неподалеку от этого участка расположены железнодорожные пути, которые ведут в направлении Рясне-1 и Рясне-2. Студент предлагает применить их для дополнительного общественного транспорта – "рельсового автобуса". По его словам, это позволит существенно разгрузить улицу Шевченко. Также отсюда могли бы запустить рейсы в ЕС в направлении КПП "Краковец".

"Если бы мой проект воплотили в жизнь, то для меня это было бы большой победой", – добавил Дяк.

Смотрите фото студенческого проекта АС №4 / Фото Виталия Дяка