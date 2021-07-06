Во Львове планируют построить новую улицу: где ее расположат

Во Львове построят новую улицу протяженностью полкилометра. Она соединит улицы Пивничную и Конюшинную.

Новую улицу планируют построить в промзоне Сигновка. Вскоре объявят тендер на рабочий проект.

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Во Львове появится новая улица

На окраине Львова, в промзоне Сигновка, хотят построить новую улицу. Она соединит улицы Пивничную и Конюшинную. Улица будет иметь протяженность около полукилометра

Представитель ЛКП "Львовавтодор" Алексей Хмиль рассказал, что сейчас специалисты разрабатывают предпроектные предложения для прокладки улицы. В частности, они касаются обустройства переезда через железнодорожные пути, которые пролегают между улицами Пивничной и Конюшинной.

После этого во Львове объявят тендер на рабочий проект и непосредственные работы. Новая улица должна облегчить подъезды к промзоне. Кроме этого, она разгрузит соседние улицы, ведь последние несколько лет земли здесь активно продают инвесторам под промышленную застройку.



Приблизительная траектория новой улицы обозначена красным / Фото ZAXID.NET

На Сигновке сделают и другие проезды

По детальному плану территории, на территории промзоны обустроят и другие проезды между имеющимися улочками.

С противоположной стороны улицу Пивничную продолжат от улицы Даниила Апостола.

На перекрестке улицы Конюшинной и кольцевой дороги предлагают построить 2-уровневую транспортную развязку.

На перекрестке улицы Конюшинной и кольцевой дороги предлагают построить 2-уровневую транспортную развязку. Кроме этого, детальный план территории предусматривает строительство улицы Проектной и продолжение улицы Збиральной с переходом над железной дорогой.

Львовский горсовет еще в 2017 году утвердил концепцию создания на Сигновке индустриального парка. В конце февраля 2019 года 15 гектаров земли на территории промзоны купила австрийская компания "Дунапак" за 85,5 миллиона гривен. В апреле исполком выдал градостроительные условия и ограничения на застройку почти 18 гектаров Сигновки складами и админзданиями.