Во Львове планируют построить новую улицу: где ее расположат
Источник:ZAXID.NET
Во Львове построят новую улицу протяженностью полкилометра. Она соединит улицы Пивничную и Конюшинную.
Новую улицу планируют построить в промзоне Сигновка. Вскоре объявят тендер на рабочий проект.
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Во Львове появится новая улица
На окраине Львова, в промзоне Сигновка, хотят построить новую улицу. Она соединит улицы Пивничную и Конюшинную. Улица будет иметь протяженность около полукилометра
Представитель ЛКП "Львовавтодор" Алексей Хмиль рассказал, что сейчас специалисты разрабатывают предпроектные предложения для прокладки улицы. В частности, они касаются обустройства переезда через железнодорожные пути, которые пролегают между улицами Пивничной и Конюшинной.
После этого во Львове объявят тендер на рабочий проект и непосредственные работы. Новая улица должна облегчить подъезды к промзоне. Кроме этого, она разгрузит соседние улицы, ведь последние несколько лет земли здесь активно продают инвесторам под промышленную застройку.
Приблизительная траектория новой улицы обозначена красным / Фото ZAXID.NET
На Сигновке сделают и другие проезды
- По детальному плану территории, на территории промзоны обустроят и другие проезды между имеющимися улочками.
- С противоположной стороны улицу Пивничную продолжат от улицы Даниила Апостола.
На перекрестке улицы Конюшинной и кольцевой дороги предлагают построить 2-уровневую транспортную развязку.
- Кроме этого, детальный план территории предусматривает строительство улицы Проектной и продолжение улицы Збиральной с переходом над железной дорогой.