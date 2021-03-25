Во Львове планируют развернуть более 1000 дополнительных коек для больных COVID-19
Специальная комиссия обследовала львовские медучреждения на возможность развертывания дополнительных коек для больных коронавирусом. По заключению экспертов, в городе можно обустроить еще более 1000 койкомест.
Источник:Львовский горсовет
Львовские медики фиксируют резкое увеличение больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому в городе активно работают над обустройством дополнительных койкомест.
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Где будут разворачивать кровати для больных COVID-19
Сейчас во Львове 1400 коек для больных коронавирусом. Однако город нуждается в увеличении резерва койкомест.
Поэтому, дополнительные кровати сначала планируют развернуть на базе таких львовских медучреждений:
- амбулаторное отделение в 8 больнице – 70 коек;
- поликлиническое отделение на улице Мазепы – 150 коек;
- корпус экстренной помощи на улице Миколайчука – 150 коек;
- корпус медицинского колледжа на улице Миколайчука – 120 коек;
- помещение архива на улице Миколайчука – 50 реанимационных коек;
- диагностический корпус городской детской больницы на улице Орлика – 100 коек.
В резерве остаются помещения, где планируют обустроить дополнительные места для больных COVID-19:
- поликлиническое отделение (детское) на улице Мазепы – 150 коек;
- поликлиника №4 на проспекте Красной Калины – 60 коек;
- поликлиника №2 на улице Симоненко – 70 коек;
- 4 городская больница (корпус ревматологического отделения) на улице Свенцицкого – 40 коек;
- 10 городская больница на улице Бой-Желенского – 50 коек;
- больница Львовской железной дороги – 70 коек.
Во Львове хотят развернуть более 1000 дополнительных мест / Фото ЛГС
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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Во львовских больницах всего 1400 коек для больных коронавирусом.
- По состоянию на 25 марта в стационарах львовских медучреждений лечатся 883 пациента. У 775 человек коронавирус, 65 находятся в реанимации, а 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- Во Львове решили развернуть временные госпитали для больных коронавирусом. Их разместят на базе львовских городских поликлиник.
- На обустройство временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.
- Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 47,74 тысячи человек. Более 37,88 тысячи больных уже выздоровели, а 1182 – умерли.
- С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. Поэтому в области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.
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