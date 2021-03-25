Специальная комиссия обследовала львовские медучреждения на возможность развертывания дополнительных коек для больных коронавирусом. По заключению экспертов, в городе можно обустроить еще более 1000 койкомест.

Львовские медики фиксируют резкое увеличение больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому в городе активно работают над обустройством дополнительных койкомест. Актуально Львов в красной зоне: какие ограничения будут действовать в городе Где будут разворачивать кровати для больных COVID-19 Сейчас во Львове 1400 коек для больных коронавирусом. Однако город нуждается в увеличении резерва койкомест. Поэтому, дополнительные кровати сначала планируют развернуть на базе таких львовских медучреждений: амбулаторное отделение в 8 больнице – 70 коек;

поликлиническое отделение на улице Мазепы – 150 коек;

корпус экстренной помощи на улице Миколайчука – 150 коек;

корпус медицинского колледжа на улице Миколайчука – 120 коек;

помещение архива на улице Миколайчука – 50 реанимационных коек;

диагностический корпус городской детской больницы на улице Орлика – 100 коек. В резерве остаются помещения, где планируют обустроить дополнительные места для больных COVID-19: поликлиническое отделение (детское) на улице Мазепы – 150 коек;

поликлиника №4 на проспекте Красной Калины – 60 коек;

поликлиника №2 на улице Симоненко – 70 коек;

4 городская больница (корпус ревматологического отделения) на улице Свенцицкого – 40 коек;

10 городская больница на улице Бой-Желенского – 50 коек;

больница Львовской железной дороги – 70 коек.

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По состоянию на 25 марта в стационарах львовских медучреждений лечатся 883 пациента. У 775 человек коронавирус, 65 находятся в реанимации, а 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Во Львове решили развернуть временные госпитали для больных коронавирусом. Их разместят на базе львовских городских поликлиник.

На обустройство временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 47,74 тысячи человек. Более 37,88 тысячи больных уже выздоровели, а 1182 – умерли.

С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. Поэтому в области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала