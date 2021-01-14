В Украине 8 января начался локдаун, который продлится до 24 января. Ввиду этого во Львове отменили общегородское освящение воды на праздник Богоявления, который отмечают 19 января.

Однако резервуар со святой водой все же будет стоять на площади Рынок. Поэтому львовяне, соблюдая карантинные нормы, смогут набрать себе немного воды. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Почему на площади Рынок не будут проводить освящение воды

Из-за ограничений, связанных с локдауном в Украине, 19 января традиционного освящения воды на площади Рынок не будет.

К большому сожалению, в этом году, учитывая то, что мы живем во время локдауна, общегородского освящения воды в масштабном торжественном формате, как было каждый год, не будет. Сейчас период болезни, и мы не можем побудить людей собираться в большом количестве,

– отметил директор Администрации городского главы ЛГС Евгений Бойко

Однако львовяне все же смогут взять святой воды на площади Рынок. Капеллан городского совета отец Павел Дроздяк освятит воду возле Ратуши, которая будет доступна для всех желающих в течение дня.

Обратите внимание! Во Львове на площади Рынок ежегодно 19 января устраивали празднование Крещения – духовенство всех львовских конфессий освящало воду, которую львовяне могли набрать из больших резервуаров.